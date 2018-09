Schlemielige Viergever: 'Ik leek wel een keeper'

De verdediger kreeg in blessuretijd geen controle over een bal en gleed vervolgens uit. In een reflex sloeg hij de bal met zijn hand weg voor de voeten van de aanstormende Chinedu Ede. Hij werd bestraft met een tweede gele kaart en een strafschop, die Mateusz Klich benutte.

"Ik leek wel een keeper. Ach, achteraf kan je stellen dat ik dit niet had moeten doen. Maar hij had zeker gescoord. Nu gaat die strafschop er ook in en mis ik het duel met PSV wegens een schorsing. Dat is balen", 'oordeelde Viergever over zijn reflex.

"Het zat gewoon niet mee hier. Zij wilden alleen maar nul tegen nul spelen en wij kwamen er maar moeilijk doorheen. Ik vind dat we er alles aan hebben gedaan. Maar soms lukt het gewoon niet. Dan valt de bal steeds net even niet goed. Dan moet je wel minimaal gelijk spelen. Dat hebben we nagelaten.''

Nick Viergever verlaat balend het veld. Ⓒ René Bouwman