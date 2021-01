Erik ten Hag vond ’knipbeurt’ na Ajax-goal niet handig: ’Dat heb ik ze ook gezegd’

Labyad vierde zijn treffer met gebaren. De aanvaller vormde met zijn vingers een schaar, alsof hij bij de kapper zat. Dat was niet voor niets, de afgelopen dagen verscheen er een filmpje van Labyad en zijn ploeggenoten André Onana en Quincy Promes in een kappersstoel. Dat leidde met name op social media tot boze reacties.

’Oude beelden’

„Ik snap die reacties wel een beetje”, zei Labyad. „Maar die beelden van de kapper waren van lang geleden. Dat hadden mensen ook kunnen zien. Want de kapperszaak was open en er waren ook andere mensen aanwezig. Dat is nu niet meer zo, toch?”

Trainer Erik ten Hag had de beelden ook meegekregen en vertelde zijn spelers ermee te hebben geconfronteerd. „Ik heb ze er naar gevraagd”, aldus de coach. „En de jongens hebben mij inderdaad verteld dat het oude beelden waren. Dan leg ik graag de focus weer op het voetbal. Maar de manier waarop de spelers het doelpunt van Labyad vierden, vond ik niet handig nee. Dat heb ik ze ook gezegd.”

Ook Labayd verlegde zijn aandacht weer naar de wedstrijd. „Ik ben blij dat we verder bekeren. Het waren moeilijke omstandigheden met die harde wind en dat gladde veld. Nee, ik vond het niet lastig om met zoveel andere ploeggenoten samen te spelen. Op de training oefenen we ook vaak met de wisselspelers tegen de basisspelers.”