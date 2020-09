Virgil van Dijk: ’Hier is geen excuus voor’

„Het was een hele matige wedstrijd”, zegt de aanvoerder van het Nederlands elftal na afloop van de wedstrijd tegen de NOS. „We konden gewoon geen druk op ze zetten”, doelt Van Dijk op de spelers van Italië die constant in beweging waren. „In de tweede helft zat er iets meer pit in van onze kant. We hadden we zelf een aantal gevaarlijke momenten, maar het moet gewoon beter dan wat wij vandaag hebben laten zien.”

Oranje werd in de eerste helft bij vlagen overlopen. Van Dijk verklaart: „Ze hebben veel bewegende spelers, die van links naar rechts lopen en kiezen goed positie. We kregen er geen druk op. Dat was lastig. De tweede helft namen we iets meer risico met druk zetten, maar het was niet goed genoeg” zucht Van Dijk.

Zo sluit Oranje de interlandperiode in de Nations League - na eerst een overwinning op Polen - af met een nederlaag, tot grote teleurstelling van Van Dijk. „We proberen het met man en macht te doen en dat is vermoeiend. Er is geen excuus hiervoor. We weten dat Italië een goede ploeg is en dat het lastig wordt. We raken ook geïrriteerd van beslissingen van de scheidsrechter. Daar hebben zij dan meer ervaring in.”

Lodeweges: ’Van een betere tegenstander verloren’

„We hebben verloren van een hele goeie ploeg”, zegt de ad-interim bondscoach Dwight Lodeweges. „In principe willen zij dezelfde dingen doen als wij, maar zij voerden het beter uit.” Lodeweges doelt op de bewegende spelers van Italië. Het snelle en dynamische spel. „De ruimtes werden te groot. We hebben elkaar daar te weinig in geholpen, al hebben we er wel keihard voor gewerkt.”

Het harde werken ervaart Lodeweges als positief, maar het heeft ook een negatief aspect. „We liepen ons drie slagen in de rondte. Dan is de pijp ook snel leeg. In balbezit waren we daardoor ook niet fris. Dat deden we niet goed.”

Lodeweges gaat verder: „Uiteindelijk hebben we gewoon verloren van een toptegenstander. Dat is niet leuk, maar het is goed om hiervan te leren. Wij willen hetzelfde doen wat zij doen. Zij doen het alleen stukken beter. Wij kunnen daar nog een paar stappen in maken.”

Terechte nederlaag

Frenkie de Jong kon niet anders dan concluderen dat het Nederlands elftal terecht heeft verloren van Italië. „Zij voerden de boventoon”, stelde de middenvelder van FC Barcelona. „Vooral in de eerste helft, dat is gewoon zo.”

„Ze zetten ons al snel onder druk”, zei De Jong. „Ze speelden ons zo uit elkaar. Als we dan de bal hadden, dan stonden we vaak ver uit elkaar. Dan is het lastig voetballen. We kwamen te weinig aan voetballen toe op die manier. We wilden wel, maar het ging niet.”

Italië is een sterke tegenstander, analyseerde De Jong. „Maar verder zegt me dit ook niet zo veel. Dit zegt niets over onze kwaliteiten. In de uitwedstrijd zullen we het wel beter moeten doen. Daar moeten we nog maar eens goed over praten.”