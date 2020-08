Sport Kort: Zdenek Stybar haalt Tour niet

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Wielersport: Deceuninck - Quick-Step zonder Stybar naar Tour

20:50 uur Zdenek Stybar start niet in de Ronde van Frankrijk, die zaterdag in Nice begint. Deceuninck - Quick-Step heeft de Tsjech teruggetrokken wegens een blessure aan een knie. Rémi Cavagna is aangewezen als vervanger.

De Fransman Julian Alaphilippe en de Ier Sam Bennett zijn de voornaamste renners van de Belgische wielerploeg voor de komende Tour de France. Alaphilippe was vorig jaar een van de grote smaakmakers met twee etappezeges en hij droeg veertien dagen de gele trui. Bennett is kanshebber in de sprintetappes.

Voetbal: Sforza volgt Koller als trainer op bij FC Basel

20:07 uur Voormalig voetballer Ciriaco Sforza is de nieuwe trainer van FC Basel. De 50-jarige oud-international van Zwitserland volgt Marcel Koller op, wiens aflopende contract niet werd verlengd. Sforza heeft een contract voor twee jaar ondertekend bij de club waar Ricky van Wolfswinkel onder contract staat.

Sforza speelde in Zwitserland voor Grasshopper en FC Aarau. Hij werd twee keer kampioen in de Bundesliga, in 1998 met 1.FC Kaiserslautern en in 2001 met Bayern München waarmee hij dat jaar ook de Champions League won. Als trainer werkte Sforza in Zwitserland eerder bij FC Luzern en Grashopper.

Tennis: Schuurs bereikt met Peschke halve finale in Cincinnati

18.24 uur: Demi Schuurs heeft op het WTA-toernooi van Cincinnati de halve finales bereikt. Met haar dubbelpartner Kveta Peschke uit Tsjechië was de 27-jarige Limburgse in New York waar het toernooi wordt gespeeld vanwege het coronavirus, te sterk voor het Australische duo Ellen Perez en Storm Sanders: 6-4 6-2.

In de halve finale treft het als derde plaatste koppel de winnaars van de kwartfinale tussen het duo Elise Mertens/Aryna Sabalenka en Lucie Hradecka/Andreja Klepac.

Schuurs speelde begin dit jaar vier toernooien samen met haar Tsjechische dubbelpartner Peschke, maar sinds de coronapandemie niet meer. Het duo bereidt zich met het toernooi van Cincinnati voor op de US Open, die op dezelfde locatie maandag van start gaat.

Voetbal: FC Twente blijft ongeslagen in voorbereiding

16.48 uur: FC Twente blijft ongeslagen in de voorbereiding. Het elftal van trainer Ron Jans, die opnieuw veel jonge spelers inzette, versloeg op het trainingscomplex in Hengelo het team van spelersvakbond VVCS met 2-1.

Calvin Scholten en Ramiz Zerrouki (uit een strafschop) scoorden voor de eredivisieclub uit Enschede, Fabian Kizito deed dat voor de werkloze professionals.

Wout Brama, Queensy Menig en Václav Cerny vielen in de loop van de tweede helft in bij FC Twente, dat daarmee wat meer routine in het elftal kreeg.

FC Twente won eerder van Excelsior '31, Fortuna Sittard en Go Ahead Eagles. Tegen Feyenoord was er een gelijkspel.

Voetbal: Vrouwen Eredivisie: nieuwe naam en nieuw logo

15.14 uur: De hoogste voetbalcompetitie van de voetbalvrouwen krijgt een nieuwe naam: Vrouwen Eredivisie (was Eredivisie Vrouwen). „Symbolisch maken we een nieuwe start”, zegt Kirsten van de Ven, manager vrouwenvoetbal van de KNVB. „De vrouwen staan daarbij vooraan. Zij moeten groot worden gemaakt.”

De ’modernisering’ van de competitie gaat bovendien gepaard met een nieuw logo en een nieuwe sponsor, de bij de KNVB al bekende bank ING. Ook wordt er vanaf de start van het seizoen, zondag 6 september, wekelijks een wedstrijd ’live’ bij FOX Sports uitgezonden. Later op de dag verzorgt NOS Studio Sport ook samenvattingen.

Volgens bondscoach Sarina Wiegman stijgt het niveau van de Eredivisie met het jaar. „Dat gebeurt al sinds de eerste editie van deze competitie. Betere faciliteiten, betere trainers en als gevolg daarvan ook steeds betere speelsters. De mensen zien vooral wat er gebeurt rond het Nederlandse vrouwenelftal, de Leeuwinnen. Maar vergeet niet dat de jonge talenten in de eredivisie worden opgeleid.”

ING tekende voor 2 jaar. „Geweldig dat ING zich als ’launching partner’ aan de Vrouwen Eredivisie verbindt”, zegt Van de Ven. „Sinds we samen met de clubs de handen ineen hebben geslagen, volgen de ontwikkelingen elkaar in sneltreinvaart op. Het is een gegeven dat er meer schapen volgen als er één over de dam is en ik hoop dat dit hier ook het geval is. Ook de samenwerking met FOX Sports en de NOS speelt hierbij een belangrijke rol.”

Biljarten: Belgische biljartcrisis naar hoogtepunt

14.29 uur: Nu de Belgische biljartbond KBBB/FRBB het conflict over het verplicht stellen van dat officiële wedstrijden alleen op een biljartlaken van een bepaalde firma moeten worden gespeeld, op alle fronten heeft verloren, dreigt de bond in problemen komen.

Het Belgische Arbitragehof voor de Sport (BAS) heeft alle argumenten van de KBBB verworpen. De bond moet ook alle kosten van de juridische procedures, die geschat worden op ruim 4000 euro, betalen.

De winnende partijen in dit slepende conflict zijn biljartlocatie van Mister 100 in Lier waar het team van de familie Ceulemans speelt en de biljartclub Couronne. Kurt Ceulemans – uitbater van Mister 100 en woordvoeder van de eisende partijen - heeft vrijdag overleg met zijn advocaat en zegt dar er sowieso een schadeclaim bij de bond zal worden ingediend. Waaruit de claim zal bestaan kon hij nog niet zeggen.

Bart Ceulemans, die ook lid is van het team, denk dat de zaak mogelijk ook onderling kan worden geregeld. Op de sociale media schrijft hij: „Als iedereen die schade heeft ondervonden, daar ook een vergoeding voor zal vragen, betekent dat financieel sowieso het einde van de KBBB. We kunnen de zaak ook in der minne regelen, als het bestuur van de KBBB de eer aan zichzelf houdt en er nieuwe bekwame mensen in de plaats komen.”

De KBBB zegt in een reactie: „De Raad van Beheer heeft haar advocaat geraadpleegd en wij hebben volgende week dinsdag een samenkomst met hem om ons officieel standpunt te bepalen. Momenteel zullen wij de uitspraak respecteren om te voorkomen dat de polemiek opnieuw wordt gestart. Wel kan ik zeggen dat veel van onze topspelers hiermee niet gelukkig zijn, want zij zouden eventueel hun voorwedstrijden op verschillende lakens moeten gaan spelen bij voorbeeld thuis op lakens met wol erin en een ander lokaal heeft synthetische lakens. Ze zeggen ook dat de kwaliteit van de klassieke disciplines hierdoor fel gaat verminderen”, aldus Robert Monnissen van de KBBB. „Het argument van de tegenpartij is dat de KBBB gesponsord word door Simonis. Dat klopt ook. Alleen vraagt Simonis uitsluitend exclusiviteit voor de Multi’s en de Beker van België. Mr.100 wordt ook gesponsord door Royal Pro en de hoofdvertegenwoordiger voor België is Peter Ceulemans, dus zij beschermen hun belangen ook”, aldus Monnissen van de KBBB.

Voetbal: Ook aanvaller Vardy verlengt contract bij Leicester City

14.25 uur: In navolging van de middenvelders James Maddison en Nampalys Mendy heeft ook aanvaller Jamie Vardy deze week bij Leicester City zijn handtekening gezet onder een nieuw contract. De 33-jarige spits verbond zich tot medio 2023 aan de Engelse club, die in het afgelopen seizoen als vijfde eindigde in de Premier League. Hij kwam in de competitie 23 keer tot scoren en won daarmee de Gouden Schoen in Engeland.

Vardy kwam in 2012 over van het bescheiden Fleetwood Town en groeide in de afgelopen jaren bij de ’Foxes’ uit tot idool. Hoogtepunt was de sensationele landstitel in 2016. Met 129 treffers in 309 wedstrijden is hij inmiddels de nummer 4 op de topscorerslijst aller tijden van Leicester City.

Wielersport: Movistar met Valverde, Soler en Mas naar Tour de France

12.19 uur: De Spaanse wielerploeg Movistar brengt voor de Tour de France, die zaterdag in Nice begint, drie Spaanse kopmannen in stelling. Oudgediende Alejandro Valverde, Marc Soler en aanwinst Enric Mas gaan met steun van elkaar en hun andere ploeggenoten op jacht naar succes.

De selectie van de 26-jarige Soler is verrassend. De winnaar van Parijs-Nice in 2018 hield eerder rekening met zijn deelname aan de Ronde van Italië, die op 3 oktober van start gaat. „De Tour zat altijd wel in mijn hoofd, maar tot aan de laatste minuut heb ik moeten wachten op zekerheid”, liet Soler weten.

Valverde (40) begint aan zijn dertiende Tour de France. In 2015 eindigde hij als derde. De oud-wereldkampioen schreef tot dusver vier etappes op zijn naam.

De Tourformatie van Movistar bestaat verder uit Dario Cataldo (Ita), Imanol Erviti (Spa), Nelson Oliveira (Por), José Joaquin Rojas (Spa) en Carlos Verona (Spa).

Wielersport: Zilver voor Uneken bij EK beloften

11.55 uur: Wielrenster Lonneke Uneken heeft bij de EK op de weg in Frankrijk zilver behaald bij de beloften (onder 23 jaar). De 20-jarige Groningse moest na een heuvelrit in en rondom Plouay over 82 kilometer in de eindsprint haar meerdere erkennen in de Italiaanse Elisa Balsamo. De Deense Emma Norsgaard kwam als derde over de finish. Silke Smulders eindigde als achtste.

Uneken verlengde in mei haar contract bij Boels-Dolmans tot eind 2024. Die ploeg gaat komend jaar verder als SD Worx.

De mannen elite gaan woensdag om 12.00 uur van start voor hun wedstrijd om de Europese titel.

Wielersport: Tony Martin langer bij Jumbo-Visma

11.20 uur: De Duitse wielrenner Tony Martin heeft zijn contract bij Jumbo-Visma met twee jaar verlengd. De 35-jarige coureur tekende tot eind 2022 bij. Hij is aan zijn tweede seizoen bezig bij de Nederlandse ploeg.

„In dit team voel ik me goed en heb ik veel vertrouwen”, laat de viervoudige wereldkampioen tijdrijden weten. „Ik geniet van mijn rol en de kopmannen geven veel terug, dus ik wil graag langer deel uitmaken van deze ploeg.”

Martin reed eerder onder meer voor Quick-Step en Katoesja. Komend weekend verschijnt hij met zijn team aan de start van de Ronde van Frankrijk.

Wielersport: Van den Tweel kandidaat-voorzitter KNWU

10.40 uur: Marc van den Tweel (55) is bij de Nederlandse wielrenunie KNWU de beoogde opvolger van voorzitter Marcel Wintels. Hij is als kandidaat-voorzitter voorgedragen aan het congres, dat op 1 oktober de nieuwe preses zal benoemen.

Van den Tweel (55) is momenteel algemeen directeur van Natuurmonumenten. Verder is hij toezichthouder bij het Rijksmuseum van Oudheden. Voorheen was Van den Tweel algemeen directeur bij het Ronald McDonald Kinderfonds en directeur marketing en communicatie bij het Wereld Natuur Fonds. Hij is een groot wielerliefhebber en fietst ook zelf (wielrennen en mountainbike).

„Mijn enthousiasme voor de wielersport en mijn ervaring wil ik, als voorzitter, met plezier inzetten voor de KNWU”, laat Van den Tweel weten. „De maatschappelijke positie van de wielersport verdient meer aandacht. De acceptatie van het publiek van onze sport en veiligheid zijn belangrijke thema’s voor de komende jaren. Daarnaast vind ik de verbinding tussen top- en breedtesport enorm belangrijk. Het succes van onze Nederlandse wielerhelden zou een impuls moeten geven aan een groei van het aantal jeugdige beoefenaars.”

Het voorzitterschap van de KNWU is een onbezoldigde functie. Van den Tweel blijft directeur van Natuurmonumenten.

Honkbal: Vierde grand slam voor Schoop

09.23 uur: Honkballer Jonathan Schoop was voor Detroit Tigers weer eens van grote waarde in de Major League.

De 28-jarige international van Oranje sloeg in het thuisduel met Chicago Cubs (7-1) in de zesde inning hard toe. Met alle honken bezet, zorgde Schoop met een daverende homerun voor vier punten. Daarmee kwam de stand op 7-0.

Voor de op Curaçao geboren honkballer was het zijn vierde grand slam in zijn carrière.

Tennis: Schuurs met Peschke in kwartfinales in New York

09.06 uur: Demi Schuurs en haar Tsjechische dubbelpartner Kveta Peschke hebben de kwartfinales bereikt van het tennistoernooi van Cincinnati, dat vanwege de coronacrisis in New York wordt gespeeld. Het als derde geplaatste duo was in twee sets te sterk voor Ekaterina Alexandrova/Vera Zvonareva uit Rusland: 6-2 7-6 (5). In de kwartfinales wacht het Australische koppel Ellen Perez/Storm Sanders.

Schuurs (27) en Peschke (45) zijn in voorbereiding op de US Open, die op dezelfde locatie maandag van start gaat. Het tweetal heeft vanwege de coronacrisis in de afgelopen periode niet gezamenlijk kunnen oefenen. De dubbelspecialisten hadden elkaar voor het begin van het toernooi van Cincinnati maandenlang niet gezien. „We hebben dus nog geen wedstrijdritme”, liet Schuurs onlangs weten.

Basketbal: LA Clippers op voorsprong tegen Dallas Mavericks

08.41 uur: Los Angeles Clippers is in de eerste ronde van de play-offs in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA tegen Dallas Mavericks weer op voorsprong gekomen. In Orlando won de club uit Californië het vijfde duel met indrukwekkende cijfers: 154-111. Daarmee kwam de stand op 3-2 in de best-of-sevenserie. Donderdag is de zesde wedstrijd.

Paul George was topscorer bij de Clippers met 35 punten. Luka Doncic kwam namens de Mavericks in deze wedstrijd niet verder dan 22 punten. In het voorgaande duel was hij nog de gevierde man met 43 punten, inclusief het winnende schot in de extra tijd.

Denver Nuggets bracht de achterstand in de play-offs tegen Utah Jazz terug tot 3-2. Het vijfde duel eindigde in 117-107. Bij de Nuggets blonken Jamal Murray (42 punten) en Nikola Jokic (31 punten) uit.

Tennis: Vermoeide en gefrustreerde Williams verliest in New York

07.50 uur: Tennisdiva Serena Williams lijkt niet helemaal klaar voor de US Open, die maandag in New York begint. De 38-jarige Amerikaanse tennisster strandde in het toernooi van Cincinnati, dat vanwege de coronacrisis in New York wordt gehouden, al in de derde ronde. De als dertiende geplaatste Griekse Maria Sakkari zegevierde na 2 uur en 17 minuten in drie sets: 5-7 7-6 (5) 6-1.

Williams maakte op Flushing Meadows een vermoeide en soms wat gefrustreerde indruk. De 23-voudige grandslamkampioene gooide uit boosheid over haar eigen fouten met haar racket en zocht de confrontatie met de scheidsrechter nadat ze was aangesproken op traag spel. Het beslissende punt van Sakkari bekeek Williams van een afstandje zonder verder nog een poging te doen tot verweer.

In de tweede ronde had Arantxa Rus de tweevoudige kampioene van Cincinnati al tot het uiterste gedwongen. De strijdvaardige Nederlandse capituleerde pas na 2 uur en 48 minuten. Voor Williams was dat haar langste tennispartij in acht jaar.

„Het is moeilijk om positief te blijven als je zo speelt als ik hier nu doe”, lichtte Williams haar huidige gemoedstoestand in New York toe. „Ik ben niet gewend om zulke lange duels te tennissen. Het is nieuw voor me.”

Sakkari speelt in de kwartfinales tegen de Britse Johanna Konta.