Memorabel avontuur Bulthuis en Witschge in Zuid-Korea

Dave Bulthuis, zijn vriendin Joëlle Witschge en zoontje Rio. Ⓒ Eigen foto

Dave Bulthuis is bezig aan een memorabele fase in zijn leven. De 29-jarige voetballer trouwde onlangs met zijn geliefde Joëlle Witschge, werd vader van zoon Rio en woont in een van de rijkste steden van Azië. Oh ja, met zijn club Ulsan Hyundai FC is hij momenteel de koploper van de Zuid-Koreaanse K-League, die weer volop bezig is. „Dit avontuur zal altijd een speciaal plekje in ons hart behouden.”