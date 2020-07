American footballclub Redskins past ’kwetsende’ clubnaam aan

„We zijn daar serieus mee aan de slag gegaan”, staat in een verklaring. „Als onderdeel van dit proces willen we onze sponsoren, fans en de hele gemeenschap op de hoogte houden van onze gedachtes terwijl we verdergaan. We kondigen vandaag aan dat we de naam en het logo van de Redskins gaan aanpassen.”

De club werd in 1932 in Boston opgericht als de Braves, maar een jaar later al omgedoopt tot de Redskins (roodhuiden). Die naam verwijst naar de oorspronkelijke bewoners van het Amerikaanse continent en wordt in de Verenigde Staten beschouwd als kwetsend. Eigenaar Daniel Snyder zei herhaaldelijk dat hij de naam van zijn club nooit zou veranderen. Hij is nu op zijn uitspraken teruggekomen, ook vanwege aanhoudende kritiek van belangrijke sponsoren.

Snyder en coach Ron Rivera zijn nauw betrokken bij het proces dat moet leiden tot een nieuwe naam en nieuw logo. „Die moeten de reputatie van onze trotse, traditierijke club versterken en onze sponsoren, fans en gemeenschap de komende 100 jaar inspireren.”

Na de gewelddadige dood van de zwarte Amerikaan George Floyd en de maatschappelijke onrust over racistisch politiegeweld wordt wereldwijd gesproken over het veranderen van discutabele benamingen en ook het verwijderen van standbeelden van controversiële personen.