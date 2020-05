KNVB voelt niets voor bekerfinale op Bonaire

„Het is tegenstrijdig om het voetbalseizoen vroegtijdig te stoppen vanwege het coronavirus om vervolgens met tientallen, misschien wel honderden betrokkenen in een vliegtuig plaats te nemen. Daarnaast mogen volwassenen momenteel niet zonder 1,5 meter afstand van elkaar trainen. Op korte termijn is een officiële wedstrijd spelen dus helemaal niet mogelijk”, aldus de zegsman.

FC Utrecht stelt op dit moment alles in het werk om de bekerfinale alsnog te spelen. Volgens die club heeft de KNVB niet alle mogelijkheden onderzocht. Advocaat Frans de Weger opperde vorige week dat de eindstrijd ook in Bonaire of Duitsland zou kunnen worden gespeeld.

In Bonaire zien ze het wel zitten om een Nederlandse voetbalfinale te huisvesten. Directeur Eric Gudde van de KNVB stond vorige week niet onwelwillend tegenover het plan om de eindstrijd in het najaar af te werken, zonder dat de inzet een ticket voor de Europa League is. De KNVB moest maandag al aan de UEFA de verdeling van de Europese tickets doorgeven.

FC Utrecht neemt daar geen genoegen mee en is naar de UEFA gestapt. Het uitvoerend comité van de Europese voetbalbond komt op 17 juni bijeen. FC Utrecht hoopt rond die tijd meer duidelijkheid te hebben.