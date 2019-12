Emotionele Van Gerwen klopt Klaasen: ’Ik haat hem’

Dat Van Gerwen en Klaasen absoluut geen vrienden van elkaar zijn, werd vrijdagavond in Alexandra Palace opnieuw duidelijk. Zo schudden ze elkaar voorafgaand aan de wedstrijd ook dit keer niet de hand. Daaraan ligt een incident uit het verleden ten grondslag. „Dat is allemaal lang geleden. Ik zal het zeker nooit vergeten, maar ik ben professioneel genoeg om dat aan de kant te zetten en om die pot te winnen. Het is ook niet de eerste keer dat ik sindsdien tegen hem speel”, stelde Van Gerwen in aanloop naar het WK hierover tegenover Telesport.

Later kwam Van Gerwen deels terug op die eerdere lezing. Na afloop bleek uiteindelijk dat het incident uit het verleden toch bepaalde emoties bij Van Gerwen had opgeroepen. „Ik speelde gewoon niet goed genoeg. Dat heeft ook te maken met ons verleden. Ik heb een hekel aan hem. Ik haat hem. Dat speelt toch parten. Als ik van iemand niet wil verliezen, dan is het van Jelle. Ik wilde per se van hem winnen, daarmee heb ik me mezelf veel druk opgelegd”, aldus de emotionele winnaar tijdens de persconferentie in Londen.

Verrassend begin

Van Gerwen liet zich in de eerste set verrassen door Klaasen. Bij een 2-0 voorsprong in legs leek er namelijk niets aan de hand voor de 30-jarige Vlijmenaar, die op dat moment overigens nog niet zijn gewenste niveau haalde. Klaasen kreeg het ritme wel te pakken, raakte de triples en veroverde drie legs met als bonus de setwinst. Het gemiddelde van Van Gerwen met 85 was bijzonder laag voor zijn doen. Klaasen tikte daarentegen net niet de 100 aan.

Michael van Gerwen (l) en Jelle Klaasen zijn absoluut geen vrienden van elkaar. „Ik haat hem”, stelde Mighty Mike na afloop. Ⓒ BSR Agency

Klaasen was voorafgaand aan de clash met Van Gerwen hoopvol gestemd. „Als je zelf goed speelt, krijg je altijd een kans tegen hem en dan moet je dubbels maken. Ik geloof echt dat ik hem kan verslaan, al is hij natuurlijk de grote favoriet.” De eerste mogelijkheden wist Klaasen in elk geval te benutten. Klaasen won eerder op vrijdagavond in de eerste ronde met 3-1 in sets van de Noord-Ier Kevin Burness en had daarmee zichtbaar vertrouwen opgedaan.

In de tweede set stond Van Gerwen vervolgens bij een 1-2 achterstand in legs bijna met de rug tegen de muur. De nummer één van de wereld is echter niet snel van de wijs te brengen en bleef koel. Met een 170-finish bracht hij de stand alsnog in balans. Vervolgens gooide Van Gerwen in de derde set eindelijk zijn eerste 180’er, die hij vervolgens liet volgen met een briljante 130-finish. Daarmee deelde hij Klaasen een gevoelige en zeker ook broodnodige tik uit. Tot op dat moment wankelde de titelverdediger. Daarna was er nauwelijks nog een vuiltje aan de lucht en zegevierde met 3-1 in sets. Zijn gemiddelde van 96,28 zal hem niet tevreden stellen, maar in dit geval telt vooral de overwinning.

Jelle Klaasen Ⓒ Hollandse Hoogte

Drie wereldtitels

Van Gerwen is ervan overtuigd dat als hij op de top van zijn kunnen speelt, door niemand van zijn concurrenten is te verslaan. Zo liet hij vlak voor het WK optekenen. „Maar je moet het wel laten zien. Ik kan me geen grote fouten veroorloven”, benadrukte hij. „Iedereen die op mijn pad komt, wil ik slopen. Of dat nou Raymond van Barneveld, Vincent van der Voort of Gerwyn Price is, dat maakt me allemaal niet uit. Ik wil gewoon winnen.” Dat hij bijvoorbeeld Van Barneveld pas in de eindstrijd kan treffen, interesseert hem niet. „Nee joh, als ik maar die wereldtitel pak.”

Van Gerwen klopte vorig jaar in de eindstrijd zijn Britse generatiegenoot Michael Smith en schreef eerder al de edities van 2014 en 2017 op zijn naam.

Uitslagen en programma vrijdag 13 december

Jelle Klaasen - Kevin Burness (eerste ronde) 3-1

Kim Huybrechts - Geert Nentjes (eerste ronde) 3-2

Luke Humphries - Devon Petersen (eerste ronde) 3-1

Michael van Gerwen - Jelle Klaasen (tweede ronde) 3-1

Zaterdag 14 december (13:30 uur)

Darius Labanauskas - Matthew Edgar (eerste ronde)

Ryan Meikle - Yuki Yamada (eerste ronde)

Luke Woodhouse - Paul Lim (eerste ronde)

Jermaine Wattimena - Luke Humphries (tweede ronde)

Raymond van Barneveld Ⓒ PDC

Van Barneveld in actie

Raymond van Barneveld begint zaterdag aan zijn laatste WK. De 52-jarige Hagenaar beleeft geen al te best afscheidsjaar, maar hij hoopt dat in Alexandra Palace de ’oude Barney’ opstaat. Met vijf wereldtitels blijft de huidige nummer 40 van de wereld nog altijd een outsider.

Zelf stelt Van Barneveld: „We zullen zien of ik inderdaad nog zo sterk ben als vroeger en of we nog een mooie tweeëneenhalve week tegemoet gaan. Hoe mooi zou het zijn om in mijn eerste jaar (2007, red.) van de PDC en in mijn laatste jaar wereldkampioen te worden?”

Zaterdag 14 december (20:00 uur)

Mark McGeeney - Matt Campbell (eerste ronde)

Jamie Hughes - Zoran Lerchbacher (eerste ronde)

Raymond van Barneveld - Darin Young (eerste ronde)

Rob Cross - Kim Huybrechts (tweede ronde)