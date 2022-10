Premium Het beste van De Telegraaf

’Omvang van deze stille ramp werd me snel duidelijk’ Sneijder in actie tegen armoede: ’Zag kinderen steeds meer in het gedrang komen’

Door Mike Verweij

Wesley Sneijder heeft zijn wijk Ondiep altijd in zijn hart gehouden en zal dat altijd blijven doen. Ⓒ ANP/HH

Wesley Sneijder werd in Ondiep verliefd op de bal, verdiende met voetballen tientallen miljoenen euro’s en leidde een jetsetleven. Maar in welke paleizen hij ook woonde, hoeveel peperdure auto’s hij bezat en voor hoeveel luxe feesten hij werd uitgenodigd: nooit verloochende hij zijn afkomst. Zijn hechte band met de rauwe Utrechtse volkswijk werd in de loop der jaren zelfs nóg hechter.