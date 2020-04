Voetbalcompetitie in Amerika op z’n vroegst 8 juni pas weer verder

Tot dan worden er vanwege de uitbraak van het coronavirus in de Verenigde Staten geen wedstrijden gespeeld. Daarnaast onderzoekt de overkoepelende bond naar mogelijkheden het seizoen nog in 2020 uit te spelen. Tot nu toe zijn er pas twee van de 34 vastgestelde speelrondes afgewerkt.

Zonder publiek

Aanvankelijk werd de competitie stilgelegd tot 30 maart, vervolgens werd die periode verlengd tot 10 mei. Ook die datum blijkt gezien de huidige omstandigheden in het land onhaalbaar. President Donald Trump heeft wel gezegd open te staan voor het hervatten van meerdere profcompetities, al is het in eerste instantie zonder publiek.

Normaal zou het seizoen in november zijn afgerond. Nu wordt dat, in het gunstigste geval, december.