Goudhaantje Oranje wil niets weten van Gakpo-show: ’Maar het gevoel is fijn’

Toch wil de PSV’er niet spreken van een Cody Gakpo-show. „We doen het als team en iedereen helpt elkaar. Ik ben nu drie keer het eindstation geweest, maar we doen het met zijn allen. Natuurlijk is het een fijn gevoel, maar belangrijker dat we door zijn.”

„Ik denk dat we vandaag vaster aan de bal waren dan de afgelopen wedstrijden”, vervolgt Gakpo, die het toch een lastige wedstrijd vond, bij de NOS. „Qatar zakte veel in. Dan weet je dat je geduldig moet zijn en dat de kansen wel gaan komen. Dan scoren we twee keer, dus dat is goed. Het enige dat telt, is dat we nu de groep winnen.”

Welke tegenstander er op Oranje wacht in de achtste finale maakt Gakpo weinig uit. „Ik heb niet per se een voorkeur. We kijken de andere wedstrijden bijna allemaal en ik zie het straks wel.”