Als vierde geplaatste Ons Jabeur meteen onderuit in Miami

Ons Jabbeur in actie op Indian Wells. Ⓒ ANP/HH

Ons Jabeur is in haar eerste optreden op het WTA-toernooi van Miami uitgeschakeld. De als vierde geplaatste Tunesische verloor in twee sets in de tweede ronde van de Russische qualifier Varvara Gratsjeva: 6-2 6-2.