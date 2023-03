Botic van de Zandschulp met moeite naar tweede ronde in Miami

Van de Zandschulp is als 26e geplaatst in Florida en is de nummer 32 van de wereldranglijst. Hij had een bye in de openingsronde. Popyrin plaatste zich ten koste van de Zweed Mikael Ymer voor de tweede ronde. De 23-jarige Australiër is de nummer 93 van de ATP-ranking.

In de eerste set kreeg Van de Zandschulp op 4-4 twee breakpoints tegen. Door een onnodige fout verloor hij zijn opslagbeurt, waarop Popyrin het in de daaropvolgende game afmaakte.

Door matig serveren in de tweede set bracht Van de Zandschulp zichzelf opnieuw in de problemen. Hij overleefde meerdere breakkansen en kreeg er ook enkele. Die kon hij echter niet benutten. In de tiebreak nam de Australiër een kleine voorsprong, maar de Nederlander kwam terug en kreeg op 6-4 twee setpoints, waarvan hij de eerste benutte.

Van de Zandschulp verzilverde op 1-1 meteen zijn eerste breakpoint van de derde set. Popyrin liet zich twee keer kort behandelen en kon de punten niet meer spelen zoals in het eerste deel van de partij. De Nederlander pakte op 4-2 een tweede break en serveerde de partij na twee uur en 43 minuten uit.

In de derde ronde neemt Van de Zandschulp het op tegen de winnaar van de partij tussen de als derde geplaatste Noor Casper Ruud en de Belarus Ilja Ivasjka.

Van de Zandschulp is de enige Nederlander in het hoofdtoernooi van het enkelspel. Tallon Griekspoor besloot na het masterstoernooi van Indian Wells huiswaarts te keren om wat rust te nemen en zich eerder te kunnen voorbereiden op het gravelseizoen. Van de Zandschulp gaf anderhalve week geleden in de tweede ronde van Indian Wells op tegen Ivasjka met een blessure.

Wesley Koolhof Ⓒ ANP/HH

Wesley Koolhof

Wesley Koolhof heeft met zijn dubbelpartner Neal Skupski uit Groot-Brittanië eenvoudig de tweede ronde bereikt in Miami. Het duo won in twee sets van de Australiërs Rinky Hijikata en Jason Kubler: 6-1 6-2.

Koolhof en Skupski zijn als eerste geplaatst in Miami. Vorig jaar kwamen de tennissers tot de finale in Florida waarin ze verloren van de Pool Hubert Hurkacz en de Amerikaan John Isner. Koolhof en Skupski verloren eerder dit jaar op de Australian Open nog in de kwartfinale van de twee Australiërs, die toen gestart met een wildcard de titel in het dubbelspel grepen.

Ook Robin Haase en Matwé Middelkoop bereikten de tweede ronde van het dubbelspel. De twee Nederlanders waren in twee sets te sterk voor de Argentijnen Sebastian Baez en Tomás Martín Etcheverry: 6-3 6-3.

Ons Jabbeur in actie op Indian Wells. Ⓒ ANP/HH

Ons Jabeur

Ons Jabeur is in haar eerste optreden in Miami uitgeschakeld. De als vierde geplaatste Tunesische verloor in twee sets in de tweede ronde van de Russische qualifier Varvara Gratsjeva: 6-2 6-2.

Voor Jabeur is het pas weer het tweede toernooi nadat ze op de Australian Open een knieblessure had opgelopen. Daarvoor ging ze onder het mes. Op het toernooi van Indian Wells maakte ze haar rentree en werd ze uitgeschakeld in de derde ronde.

Ook de als zevende geplaatste Maria Sakkari strandde in de tweede ronde. De Griekse werd uitgeschakeld door Bianca Andreescu uit Canada in drie sets: 5-7 6-3 6-4.