Wesley Koolhof in dubbelspel eenvoudig naar tweede ronde in Miami

Koolhof en Skupski zijn als eerste geplaatst in Miami. Vorig jaar kwamen de tennissers tot de finale in Florida waarin ze verloren van de Pool Hubert Hurkacz en de Amerikaan John Isner. Koolhof en Skupski verloren eerder dit jaar op de Australian Open nog in de kwartfinale van de twee Australiërs, die toen gestart met een wildcard de titel in het dubbelspel grepen.

Ook Robin Haase en Matwé Middelkoop bereikten de tweede ronde van het dubbelspel. De twee Nederlanders waren in twee sets te sterk voor de Argentijnen Sebastian Baez en Tomás Martín Etcheverry: 6-3 6-3.

Ons Jabbeur in actie op Indian Wells. Ⓒ ANP/HH

Ons Jabeur

Ons Jabeur is in haar eerste optreden in Miami uitgeschakeld. De als vierde geplaatste Tunesische verloor in twee sets in de tweede ronde van de Russische qualifier Varvara Gratsjeva: 6-2 6-2.

Voor Jabeur is het pas weer het tweede toernooi nadat ze op de Australian Open een knieblessure had opgelopen. Daarvoor ging ze onder het mes. Op het toernooi van Indian Wells maakte ze haar rentree en werd ze uitgeschakeld in de derde ronde.

Ook de als zevende geplaatste Maria Sakkari strandde in de tweede ronde. De Griekse werd uitgeschakeld door Bianca Andreescu uit Canada in drie sets: 5-7 6-3 6-4.