Premium Het beste van De Telegraaf

Aanvoerster volleybalvrouwen hoopt dat thuispubliek Oranje vleugels geeft Anne Buijs kijkt uit naar bijzonder WK-moment: ’Het wordt magisch’

Door Lisa Schoenmaker Kopieer naar clipboard

Anne Buijs: „Als thuisspelend land zijn wij, denk ik, een outsider. Uiteraard hoop ik stiekem op een medaille.” Ⓒ MATTY VAN WIJNBERGEN

Arnhem - Het liefst spoelt Anne Buijs de tijd alvast door naar vrijdag. Om 20.00 uur om precies te zijn, want dan begint Oranje in de Gelredome eindelijk aan het WK volleybal. Al maanden fantaseert de routinier van het Nederlands team over hoe het zal zijn om een eindronde voor eigen publiek te spelen. Aan de vooravond van het toernooi dat Nederland samen met Polen organiseert praat ze uitgebreid over de belangrijke weken die gaan komen en de bijzondere wedstrijd die haar hoogstwaarschijnlijk te wachten staat.