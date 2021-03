FC Utrecht dompelt RKC Waalwijk in extremis in rouw

FC Utrecht had in Waalwijk iets goed te maken voor de miskleun vorig weekeinde op eigen veld tegen hekkensluiter FC Emmen (0-1). De revanchegevoelens waren in de manier van spelen goed terug te zien. FC Utrecht zat er vanaf de aftrap bovenop en gaf RKC nauwelijks kans om van eigen helft te komen.

Met de ruststand van 0-1 deden de bezoekers zichzelf tekort. Alleen Mimoun Mahi kwam in de beginfase tot scoren. Hij pikte een verkeerde kopbal van Saïd Bakari op en rondde bekwaam af. Mahi liet in de 38e minuut een grote kans op de 0-2 liggen (over). Bij RKC was alleen verdediger Melle Meulensteen met een afstandsschot gevaarlijk.

FC Utrecht begon slap en slordig aan de tweede helft. Mede daardoor kon het opgepepte RKC langszij komen. Richard van der Venne kopte raak uit een voorzet van Anas Tahiri (1-1). Daarna maakten beide ploegen jacht op de winnende treffer. Na een lichte overtreding van Ahmed Touba op Gyrano Kerk mocht FC Utrecht in de extra tijd nog een strafschop nemen. Van de Streek bleef koelbloedig: 1-2.