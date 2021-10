Rico Verhoeven kan succesvolle Conor McGregor achterna: ’Sky is the limit’

Volgens Attar is het een kwestie van tijd voordat Verhoeven net als in Nederland ook in andere landen niet meer rustig over straat kan. „Als het kickboksen groter zou zijn, was Rico allang een mondiale ster geweest. Aan de andere kant is hij natuurlijk al een icoon, al beseft volgens mij nog niet iedereen dat. Velen zullen dat pas door hebben wanneer hij is gestopt.”

Verhoeven heeft nooit onder stoelen of banken gestoken dat hij na zijn actieve carrière de entertainmentindustrie in wil. Acteurs als Arnold Schwarzenegger en ’The Rock’ zijn voorbeelden voor hem. „Rico kan net zo ver komen als zij”, is Attar van mening. „Alles wat Rico doet, doet hij met honderd procent overgave.”

Attar geeft de partij tegen Jamal Ben Saddik als voorbeeld. „ Wat denk je dat hij direct na afloop zegt tegen zijn team? ’Sorry!’ Omdat hij vond dat hij beter had moeten vechten. Dat is de mentaliteit van een kampioen. Wat zeg ik, de mentaliteit van een legende.”

Audie Attar en Conor McGregor. Ⓒ ANP/HH

McGregor (33) is momenteel de grootste ster binnen het MMA. Hoewel de excentrieke Ier, bijgenaamd ’The Notorious’, tegenwoordig vaker opvalt met zijn strapatsen buiten de ring, is hij nog steeds veruit de best verdienende UFC-vechter ooit. Zijn laatste drie partijen leverden hem gemiddeld 3,7 miljoen dollar op. Bonussen en sponsorinkomsten buiten beschouwing gelaten.

Whiskey-merk

McGregor stond in 2020 met een jaarinkomen van 180 miljoen dollar bovenaan de prestigieuze Forbes-lijst met daarop de best verdienende sporters wereldwijd. Vooral ook door sponsordeals en het feit dat McGregor meerdere eigen bedrijven opzette. Vorig jaar verdiende hij alleen al tientallen miljoenen met de verkoop van zijn whiskey-merk Proper Twelve.

Ook Verhoeven heeft tal van sponsoren en partners. Daarnaast heeft hij een kledinglijn, een restaurant en een vacature-platform. Volgens Attar kan het met Verhoeven dezelfde kant opgaan als met superster McGregor. „De sky is the limit voor Rico. Hij spreekt vloeiend Engels, heeft het charisma dat mensen van over de hele wereld aanspreekt én hij ziet er goed uit. Nu misschien even niet, maar die oogblessure herstelt wel weer.”

Rico Verhoeven behield zaterdag zijn wereldtitel door de winnen van Jamal Ben Saddik tijdens Glory Collision 3. Bij Radio 538 vertelde hij hoe zijn zondag invulde.