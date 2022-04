Premium Het beste van De Telegraaf

FC Utrecht-trainer Kruys kan eindelijk opgelucht ademhalen

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

Rick Kruys langs de lijn tijdens het duel met NEC. Ⓒ PROSHOTS

UTRECHT - Dik een maand na zijn aanstelling als hoofdtrainer van FC Utrecht smaakte Rick Kruys eindelijk het genoegen van een overwinning. De 36-jarige Utrechter is geen man van grote woorden, maar erkende toch dat een last van zijn schouders is afgevallen. „Ik ben opgelucht. Het moet niet allemaal over mij gaan, het moet over FC Utrecht gaan. Maar natuurlijk ben ik ontzettend blij, dat ik drie punten kan bijschrijven.”