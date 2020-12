Martin Jol na transfer Marko Vejinovic naar ADO: ’De aanhouder wint’

De 30-jarige Vejinovic ondertekende een contract tot de zomer van 2023. De Amsterdammer zat zonder zijn club nadat hij afgelopen zomer in Polen zijn contract bij Arka Gdynia had laten ontbinden.

„Deze stap naar ADO voelt voor mij hartstikke goed”, zegt Vejinovic, die de afgelopen maanden zijn conditie op peil hield bij onder meer Jong AZ en FC Volendam. „Ik kreeg meteen een warm en fijn gevoel bij de club en het project waar ze mee bezig zijn. Er heerst positieve energie bij de club en daar wil ik graag onderdeel van zijn. Ik heb veel wedstrijden gezien en geloof in de potentie van de selectie. Hopelijk kunnen we samen snel de weg omhoog vinden met ADO Den Haag.”

Vejinovic debuteerde in 2009 in de hoofdmacht van AZ en speelde daarna voor Heracles Almelo, Vitesse en Feyenoord. De middenvelder werd in Rotterdamse dienst een keer opgeroepen voor het Nederlands elftal, maar tot een debuut kwam het niet.

Daryl Janmaat keert terug bij ADO Den Haag. Ⓒ Twitter ADO Den Haag

ADO Den Haag boekte voor de korte winterstop slechts één zege en houdt met 7 punten alleen FC Emmen (5 punten) onder zich. „Het is belangrijk dat we na Daryl nu ook op het middenveld een ervaren verbindingsspeler aan onze jonge selectie kunnen toevoegen”, zegt Martin Jol, hoofd van het Technisch Hart bij ADO. „Marko is een speler die wij eigenlijk al voor het seizoen wilden hebben, maar destijds onhaalbaar was. Gebleken is echter dat de aanhouder wint.”

De eerder in de week aangetrokken Janmaat en Vejinovic kunnen op 9 januari bij de hervatting van het seizoen tegen RKC Waalwijk hun eerste minuten maken voor de ploeg van trainer Ruud Brood.