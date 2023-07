Carel Eiting meldt zich ziek bij FC Volendam

Eiting wordt al de hele zomer begeerd door FC Twente, maar gaf de club uit Enschede aanvankelijk nul op rekest, omdat hij zijn zinnen had gezet op een buitenlands avontuur. Bij het uitblijven van een interessante aanbieding van over de grens ging Eiting de afgelopen periode alsnog in gesprek met FC Twente, buiten medeweten van FC Volendam om. Het kamp Eiting maakte bij de club uit Enschede melding van een clausule in het contract van de middenvelder waardoor hij voor circa 400.000 euro, een fractie van zijn geschatte marktwaarde van 2,5 miljoen euro, opgehaald kon worden.

Bij FC Volendam zagen ze tot hun grote ergernis dat er berichten opdoken dat de transfer van Eiting naar FC Twente vrijwel afgerond was en dat het tussen de clubs allemaal geregeld was, terwijl ze nooit iets van de club uit Enschede hadden gehoord. Nadat FC Twente zich alsnog met een bod ter hoogte van het door het kamp-Eiting vermelde clausulebedrag in Volendam meldde, schoot de gang van zaken de club uit het palingdorp in het verkeerde keelgat. „Het klopt dat wij een wonderlijk en voor ons onacceptabel bod hebben ontvangen van Twente voor Carel”, liet technisch directeur Jasper van Leeuwen afgelopen week weten in een reactie tegenover deze krant. „Dat wonderlijke en onacceptabele geldt ook voor de handelswijze.”

FC Volendam besloot daarop een optie in het contract van Eiting te lichten, waardoor de speler niet meer tot medio 2024 maar tot medio 2025 onder contract staat in het voormalige vissersdorp. Het kamp-Eiting is daarover verbolgen, omdat volgens hen die optie alleen volgend jaar gelicht kon worden en niet nu al. FC Volendam stelt, dat er wel een einddatum voor het lichten van de optie genoemd wordt, maar geen begindatum, zodat het toegestaan is om dit te doen. In het nieuwe contract is volgens Volendam geen sprake meer van een clausule met een gelimiteerde transfersom. Met zijn ziekmelding lijkt Eiting nu alsnog een vertrek naar FC Twente af te willen dwingen.