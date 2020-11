Primoz Roglic (Jumbo-Visma) wint Ronde van Spanje

Roglic greep dit jaar in de laatste (klim)tijdrit naast de eindzege in de Tour de France, maar in de Vuelta ziet hij zichzelf weer op het bovenste schavot staan. Voor de Sloveen dus de tweede grote ronde die hij op zijn naam schrijft. Richard Carapaz (Ineos) en Hugh Carthy (EF Education First) maken het podium compleet.

De laatste rit in Madrid draaide uit op een massasprint, waar Ackermann Sam Bennett op de meet klopte.