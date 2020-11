Primoz Roglic (Jumbo-Visma) wint voor tweede keer Ronde van Spanje

De laatste rit in Madrid draaide uit op een massasprint, waar Ackermann Sam Bennett op de meet klopte.

Roglic greep dit jaar in de laatste (klim)tijdrit naast de eindzege in de Tour de France, maar in de Vuelta ziet hij zichzelf weer op het bovenste schavot staan. Voor de Sloveen dus de tweede grote ronde die hij op zijn naam schrijft. Richard Carapaz (Ineos) en Hugh Carthy (EF Education First) maken het podium compleet.

Carapaz

De renner van Jumbo-Visma droeg het grootste gedeelte van de Vuelta de rode leiderstrui en weerstond zaterdag in de voorlaatste etappe ook een laatste aanval van Carapaz. De Ecuadoraan naderde tot op 24 seconden en eindigde als tweede, net voor de Brit Carthy.

In het eindklassement was Wout Poels de beste Nederlander. De Limburger van Bahrain-McLaren sloot de Vuelta af als zesde.

De Ronde van Spanje zou eigenlijk in augustus in Nederland zijn gestart. Door de coronapandemie werd de wielerkalender volledig in de war geschopt en verhuisde de Vuelta in ingekorte vorm naar het najaar. In Utrecht wordt gehoopt dat de Spaanse rittenkoers in 2022 alsnog de stad bezoekt.

Roglic: klus geklaard

Voor Roglic kende het door de coronapandemie sterk beïnvloede wielerjaar een mooi einde. De Sloveen van Jumbo-Visma kon zondag opgelucht ademhalen. „Dit is een mooi einde, de klus is geklaard. Mooi om dit met deze ploeg te mogen meemaken”, zei Roglic nadat hij de Ronde van Spanje op zijn naam had geschreven. Behalve het algemeen klassement won hij ook het puntenklassement, mede dankzij vier ritzeges.

Vorig jaar won hij de Vuelta ook al. „Of deze zege nog mooier is? Ach, elke overwinning is mooi en zwaar. Je kunt het niet met elkaar vergelijken. Ik ben gewoon superblij”, sprak Roglic, die eerder in de Tour de France net naast de eindzege greep. Of hij nu geldt als de beste ronderenner van dit moment hield de Sloveen in het midden. „In deze Vuelta was ik in ieder geval de beste. Er zijn ook koersen die ik niet gewonnen heb. Zo blijven er een paar uitdagingen.”