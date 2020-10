Wilco Kelderman: ’Er gaat met minuten gegooid worden’

Wilco Kelderman in opperste concentratie. Ⓒ ANP/HH

VALDOBBIADENE - Het was misschien wel zijn beste tijdrit van de afgelopen twee jaar en toch was aan de lichaamstaal van Wilco Kelderman te lezen dat hij niet helemaal tevreden was. Die dekselse João Almeida (44.11) liep immers weer 16 tellen op hem uit, waarmee de kloof tot de rozetruidrager opliep tot 56 seconden. Het goede nieuws was echter dat Kelderman (44.27) de rest van de concurrentie wel een mokerslag uitdeelde, door die meer dan een minuut achter zich te houden in de veertiende etappe van deze Giro d’Italia.