Zilver op WK Trotse Bos baalt ook: ’Ik dacht even dat het goud binnen was’

Door Hans Ruggenberg Kopieer naar clipboard

Gemengde gevoelens bij Kimberley Bos na haar zilveren plak op het WK. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Met WK-zilver heeft Kimberley Bos andermaal skeleton-geschiedenis geschreven, maar oh, wat was ze dicht bij goud. In het ijzig koude Sankt Moritz werd het een nagelbijtend spannende finale, waarin de Edese slechts op één honderdste van een seconde de wereldtitel door haar vingers zag glippen. Ze was de laatste twee van vier runs de snelste van allemaal, maar de Duitse Susanne Kreher wist haar eerder opgebouwde voorsprong met meer geluk dan wijsheid te behouden. Bos: „Eerst baalde ik ontzettend, maar ik ben ook supertrots.”