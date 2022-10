La Liga neemt minuut stilte in acht voor slachtoffers stadionramp Indonesië

Er staan zondag nog vier wedstrijden op het programma in de hoogste Spaanse divisie, waaronder die van landskampioen Real Madrid tegen Osasuna.

Zeker 174 mensen kwamen om het leven bij rellen in en om het Kanjuruhan-stadion in Malang, op Java. Supporters van de rivaliserende clubs Arema FC en Persebaya Surabaya gingen elkaar te lijf nadat de uitploeg met 3-2 had gewonnen. De politie zette traangas in om de menigte uiteen te drijven. In de paniek die ontstond, werden bezoekers onder de voet gelopen. Naast de zeker 174 doden raakten ook ruim 300 mensen gewond.

De tragedie in Indonesië behoort tot de grootste stadionrampen ooit. Voor zo ver bekend vielen in 1964 in Lima de meeste doden bij een voetbalwedstrijd bij de interland tussen Peru en Argentinië. Peruaanse fans bestormden toen het veld, waarop de politie traangas inzette. Er vielen 328 doden in het gedrang.

Club zoals Ajax, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Arsenal, FC Barcelona en Atlético Madrid betuigen via de sociale media hun medeleven met de slachtoffers in Indonesië.