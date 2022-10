Ook Eredivisie staat minuut stil bij ramp in Indonesië

„Voor de start van alle vijf wedstrijden die vandaag in de Eredivisie worden gespeeld, wordt een minuut stilte gehouden uit respect voor alle slachtoffers die bij de tragedie in het Kanjuruhan-stadion zijn gevallen”, aldus de KNVB. „Wij leven mee met Indonesië.” Een woordvoerder van de bond laat weten dat zondag ook bij de wedstrijden in de Vrouwen Eredivisie (PSV - ADO Den Haag en Ajax - sc Heerenveen) wordt stilgestaan bij de ramp in Indonesië.

Het gebeurt zelden dat in het Nederlandse voetbal een minuut stilte wordt gehouden voor tragische gebeurtenissen in het buitenland. In Spanje besloot de organisatie van La Liga ook om zondag stil te staan bij de stadionramp in Indonesië.

Om 12.15 uur begint in de Eredivisie de wedstrijd Fortuna Sittard - FC Volendam. Om 14.30 uur is de aftrap van NEC - Feyenoord en Excelsior - FC Utrecht. De wedstrijd tussen RKC Waalwijk en Sparta Rotterdam begint om 16.45 uur en de achtste speelronde wordt om 20.00 uur afgesloten met FC Emmen - sc Heerenveen.

Landskampioen Ajax heeft via Twitter al medeleven betuigd met de slachtoffers in Indonesië. „We zijn diep bedroefd door de tragedie in Malang, Indonesië. Er mag bij een voetbalwedstrijd nooit geweld zijn. De gedachten van iedereen bij Ajax zijn bij alle betrokkenen.”

FIFA-voorzitter Infantino: zwarte dag voor het voetbal

Een zwarte dag voor iedereen in het voetbal. Zo omschrijft voorzitter Gianni Infantino van de mondiale federatie FIFA de ramp in een stadion in Indonesië. „De voetbalwereld is in shock vanwege de tragische incidenten die plaatsvonden na de wedstrijd tussen Arema FC en Persebaya Surabaya in het Kanjuruhan-stadion”, aldus Infantino.

„Dit is een donkere dag voor iedereen die betrokken is bij het voetbal, een ongekende tragedie”, aldus Infantino, die in een statement zijn medeleven betuigt aan de families en vrienden van de slachtoffers.

De Indonesische voetbalcompetitie is voorlopig stilgelegd.