Milan-coach Pioli strijdbaar: ’Eén moment kan alles veranderen’

Al snel keken zijn manschappen al tegen een 2-0 achterstand aan. „Het moge duidelijk zijn dat we in de beginfase geconcentreerder hadden moeten zijn. Dit is niet het resultaat dat we wilden, maar we moeten erin blijven geloven. In de return kan één moment alles veranderen.”

Zijn spelers zijn dan ook uit op revanche, verzekert hij. „Ze weten dat dit niet goed genoeg was. Ze zijn teleurgesteld, maar zijn zich ervan bewust dat er nog een kans is om de situatie om te draaien.”

Uitzonderlijk

Inter-coach Simone Inzaghi stond uiteraard als een tevreden coach de pers te woord, maar was ook al op zijn hoede. ,,De eerste helft was uitzonderlijk. We hadden echt meer dan twee doelpunten kunnen maken. Maar we hebben al een paar rondes overleefd en we weten hoe het werkt. We zijn er nog niet. Volgende week hebben we het thuisvoordeel. We moeten nog één keer alles geven om onze droom te laten uitkomen.”

De return is volgende week dinsdag.