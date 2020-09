Manchester United verwacht met Donny van de Beek vaker te scoren

„Achter het contracteren van elke voetballer zit een plan”, vervolgt de trainer tegenover de BBC. „Ze moeten een bepaalde rol gaan invullen waarvoor we nog niet iemand in huis hebben. Aanvallend voetbal past in onze clubcultuur en daarom past Donny bij ons. Hij zorgt voor diepgang, kan kansen creëren en scoren. Hij ’ziet’ het spel.”

Met Van de Beek wordt United beter, is de stellige overtuiging van Solskjaer. „Hij is een intelligente speler, hij barst van de energie en hij ontwikkelt zich voortdurend. Verder brengt hij een hoop enthousiasme met zich mee. Bovendien is Donny een middenvelder met scorend vermogen. Nu zijn we in dat opzicht nog te veel afhankelijk van onze aanvallers.”

Na een relatief goed seizoen waarin onder meer kwalificatie voor de Champions League werd afgedwongen heeft Manchester United de ambitie voor het eerst in jaren weer mee te gaan doen om de titel in de Premier League.