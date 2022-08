Celtic volgt Liverpool en wint competitieduel met 9-0

De club uit Glasgow deed dat op bezoek bij Dundee United, waar het mede door een hattrick in de eerste helft van de Japanner Kyogo Furuhashi en drie doelpunten na rust van de Israëliër Liel Abada eveneens 9-0 werd. Net als bij Liverpool betekende dat een evenaring van een record in de competitie.

Celtic, dat op 6 september aan de Champions League begint met een thuiswedstrijd tegen Real Madrid, had het record al in bezit door een 9-0-zege in 2010 op eigen veld tegen Aberdeen. De ploeg van coach Ange Postecoglou staat ook eerste in de Schotse Premier League met 15 punten uit vijf duels. Negen van de twaalf grootste overwinningen in de in 1998 opgerichte Premier League werden behaald door Celtic.

In Engeland evenaarde Liverpool het record van Manchester United, dat zelfs twee keer met 9-0 won, en Leicester City.