VIDEO Zoon Ronaldinho gaat viral met flets Barça-debuut

Hoewel Barcelona Onder de 19 zijn duel op de Mediterranean International Cup eenvoudig won met 4-0, was er afgaande op een filmpje met weinigzeggende ’hoogtepunten’ geen hoofdrol weggelegd voor Mendes. Het bewuste van filmpje een FC Barcelona-nieuwskanaal is op het moment van schrijven wel al een kleine 10 miljoen keer bekeken.

Mendes speelde al bij veel Braziliaanse clubs voordat hij onlangs neerstreek in Catalonië. Vader Ronaldinho begon daar twintig jaar geleden aan een zeer succesvol avontuur van vijf seizoenen. Hij maakte toen 98 doelpunten in 207 wedstrijden en won met Barça twee keer La Liga en de Champions League. De Ballon d’Or van 2005 is nu ambassadeur van de club.

Barça-voorzitter Joan Laporta wil de jonge spits de tijd geven om zijn plaats te vinden. „De druk op de jongen is groot, want Ronaldinho was een van de allerbesten uit de geschiedenis. De druk ligt op zijn schouders maar het is de taak van onze trainers om zijn talenten te helpen ontwikkelen”, klonk het toen Mendes werd vastgelegd.