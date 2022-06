Premium Het beste van De Telegraaf

Sluiter over sensationele opmars Nederlandse tennissers ’Druk op Tim van Rijthoven was wel heel extreem’

Raemon Sluiter Ⓒ Telegraaf

Na een aantal magere jaren van de Nederlandse mannen op de ATP Tour hebben Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor zich stevig in de top-100 van de wereldranglijst getennist, en onlangs was daar de sensationele toernooizege van Tim van Rijthoven in Rosmalen. Coach van Griekspoor en tevens onze columnist, Raemon Sluiter, over de opmars van de Nederlandse tennismannen.