Oranje Leeuwinnen verslinden Cyprus en evenaren recordzege

De ploeg van Mark Parsons hernam met de overwinning de koppositie in groep C van de kwalificatiereeks richting het WK 2023 in Australië en Nieuw-Zeeland. Al heeft IJsland, dat na vijf duels twee punten minder heeft, wel een wedstrijd minder gespeeld.

Door de KNVB-boycot van Wit-Rusland, een van de vijf landen in de poule, wordt de WK-missie van de Leeuwinnen echter nog omringd door vraagtekens. De UEFA, dat alleen Rusland heeft geschorst vanwege de inval in Oekraïne, kan Nederland een reglementaire 2-0 nederlaag opleggen, waardoor ’deelname Down Under’ mogelijk in gevaar komt.

Lineth Beerenteyn tekent voor de 6-0. Ⓒ ProShots

Hoewel het onderwerp een thema is binnen de spelersgroep, kwamen de Leeuwinnen in Groningen onverstoorbaar voor de dag. Ondanks de matige weerstand verslapten de speelsters geen moment en bleven ze constant jagen op doelpunten. Vrijwel na elke treffer werd de bal direct weer uit het doel gevist. Alleen na de tiende treffer, die - wie anders dan - Miedema voor haar rekening nam, was er af en toe sprake van een iets uitgebreider feestje. De teller bij Miedema, de Nederlandse topscorer aller tijden, staat na 107 interlands inmiddels al op 91 doelpunten.

Ondanks diverse levensgrote kansen voor onder anderen Roord bleef het uiteindelijk bij 12-0, een evenaring van het record uit 1977, toen de voetbalvrouwen in Zaandam met dezelfde cijfers van Israël wonnen.

Damaris Egurrola maakt haar debuut voor Oranje. Ⓒ ANP

Damaris Egurrola

Bij Nederland, dat aantrad zonder de geblesseerden Lieke Martens en Daniëlle van de Donk, maakte Damaris Egurrola in de 67e minuut haar debuut. De 22-jarige middenvelder kwam in het veld voor de negen jaar oudere recordinternational Spitse, die ze op den duur wel eens zou kunnen opvolgen als controleur.

Egurrola, uitkomend voor Lyon, werd geboren in de Verenigde Staten en groeide op in Spanje, maar koos er dit jaar voor om uit te komen voor Nederland. Haar moeder, nota bene geboren in Groningen, keek vanaf de tribune met vochtige ogen toe op het moment dat haar dochter het veld mocht betreden. Ook haar Baskische vader hield het amper droog.

EK

Hoewel er in de Euroberg vooral veel werd gelachen, moet Parsons beseffen dat de wedstrijd tegen de voetbaldwerg uit Zuid-Europa met het oog op het EK van aankomende zomer weinig waarde had. Dinsdag oefent de regerend Europees kampioen in Den Haag nog tegen Zuid-Afrika, dat 57e staat op de FIFA-ranking. In juni volgt een oefenduel tegen een toptegenstander, het Engeland van Sarina Wiegman. In de groepsfase van EK treft Nederland Zweden en Zwitserland. De UEFA moet nog beslissen over de deelname van Rusland, het derde land in de poule.