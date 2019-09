Federer blaast Belg van de baan bij US Open

De 38-jarige Federer bereikte zondag op overtuigende wijze de kwartfinales. De vijfvoudig winnaar van het laatste grandslamtoernooi van het jaar versloeg David Goffin, in zijn jeugd een groot fan van de Zwitser, met 6-2, 6-2 en 6-0. Tijdens zijn eerste twee duels verloor Federer telkens een set, maar in zijn laatste twee partijen nog maar negen games.

Federer boekte zijn achtste zege op de 28-jarige Belg, die de volgens velen beste tennisser aller tijden zelf één keer klopte. De voormalig nummer één van de wereld was op alle vlakken beter dan zijn kwakkelende opponent en kon zich zelfs twee keer serviceverlies permitteren. Hij staat voor de dertiende keer bij de beste acht in New York.

In de volgende ronde neemt Federer het op tegen Alex de Minaur uit Australië of de Bulgaar Grigor Dimitrov. In een eventuele halve eindstrijd wacht wellicht een clash met Novak Djokovic. Bij de US Open stond het tweetal al zes keer tegenover elkaar. Federer won de eerste drie confrontaties, Djokovic de laatste drie.

Ook tijdens de heroïsche Wimbledon-finale van anderhalve maand geleden troefde de Serviër Federer af. De Zwitser kreeg twee wedstrijdpunten, maar moest met 13-12 in de vijfde set buigen voor zijn mentaal immer onwrikbare opponent.