’Johan Cruijff zou Noussair Mazraoui passeren bij Ajax’

Premium Voetbal

Jan Vertonghen blikt terug op Ajax-Spurs: ’Ik was blij, maar zag de pijn’

Het is het vurige verlangen van veel voetballers: op het allerhoogste voetbalpodium de degens mogen kruisen met hun oude club. Maar niet van Benfica-verdediger Jan Vertonghen (34), die in de achtste finale van de Champions League voor de tweede keer in zijn loopbaan de strijd aangaat met zijn grote ...