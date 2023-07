LIVE Verstappen leidt op Spa, regen lijkt voorbij

Max Verstappen startte zondag om 15.00 uur van de zesde plek in de Grote Prijs van België. De Nederlandse wereldkampioen was weliswaar vrijdag de snelste in de kwalificatie, maar moet vanwege een gridstraf vijf plaatsen inleveren.

