Frimpong niet in voorselectie Oranje, maar met De Ligt wel in Bundesliga-elftal van het jaar

Daar is hij namelijk opgenomen in het elftal van het seizoen van de Bundesliga. Frimpong is een van de twee Nederlanders, want ook Matthijs de Ligt van kampioen Bayern München heeft tijdens zijn eerste jaar in Duitsland een plek in de ploeg weten te bemachtigen.

Borussia Dortmund, dat op de slotdag de titel verspeelde, levert de meeste spelers. Dat zijn de tot voetballer van het jaar gekozen Jude Bellingham, doelman Gregor Kobel, Nico Schlotterbeck en Julian Brandt. Van Bayern werden door fans, clubvertegenwoordigers en experts naast De Ligt Alphonso Davies en Jamal Musiala gekozen. De ploeg bestaat verder uit de aanvallers Moussa Diaby (Bayer Leverkusen), Randal Kolo Muani (Eintracht Frankfurt), en Niclas Füllkrug (Werder Bremen).