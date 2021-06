Max Verstappen tevreden over laatste deel training op Paul Ricard

De Red Bull-coureur zette op de zachtste band een tijd neer van 1.32,872. Hij was daarmee acht duizendsten van een seconde sneller dan Valtteri Bottas, die wel op de hardere medium-band reed. Lewis Hamilton noteerde op de zachtste band de derde tijd. Tijdens de eerste training waren Bottas en Hamilton nog wat sneller dan Verstappen.

,,Ik denk dat we gedurende de sessie steeds sterker werden”, aldus Verstappen. ,,Tijdens de eerste training was ik niet helemaal tevreden en de tweede training startte ook niet geweldig, maar in de tweede helft voelde de auto een stuk beter aan. Het is overall een goed einde van de dag.”

De Limburger liep aan het begin van de tweede sessie op Paul Ricard wat schade aan zijn voorvleugel op, nadat hij over de gele kerbstones reed. Zoals gewoonlijk tijdens de tweede training gingen de coureurs op een gegeven moment over op de racesimulaties.

In die longruns leken Verstappen en Hamilton weinig voor elkaar onder te doen op de medium-band.