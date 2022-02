Problemen bij hoofdsponsor bezorgen FC Groningen flinke financiële schade

De hoofdsponsor kan al langere tijd niet aan de financiële verplichtingen voldoen richting FC Groningen, zo blijkt. Volgens Office Centre kampt het bedrijf ’door de coronacrisis met liquiditeitsproblemen’. Er is inmiddels een zogenaamd WHOA-traject gestart. Dit is een procedure waarbij ondernemingen die niet langer in staat zijn om hun financiële verplichtingen na te komen, via de rechtbank tot een onderhands akkoord proberen te komen met haar schuldeisers.

Algemeen directeur Wouter Gudde betreurt de ontstane situatie ten zeerste en volgens hem moet FC Groningen ernstig rekening houden met een flinke scheur in de broek. „Dit is heel vervelend en zorgelijk. Zowel voor FC Groningen als voor Office Centre en haar werknemers. Wij kunnen nu slechts het verloop en de uitkomsten van het WHOA-traject afwachten. Dat geeft een zeer onzekere situatie. Inhoudelijk kunnen we er op dit moment niet meer over zeggen of dieper op in gaan. Daarvoor dienen wij naar Office Centre te verwijzen.”

Overname

Office Centre heeft in september 2021 al aangekondigd te vertrekken als hoofdsponsor van FC Groningen. Beide partijen hadden voor het hoofdsponsorschap een overeenkomst voor onbepaalde tijd, met een opzegtermijn van tenminste 18 maanden (altijd eindigend op het einde van een volledig seizoen). Dit betekent dat de naam van de specialist in kantoorartikelen sowieso vanaf het seizoen 2023/2024 van de voorkant van het groen-witte shirt gaat verdwijnen. FC Groningen kreeg bij die aankondiging van Office Centre per direct de ruimte een nieuwe prominente partner te vinden.

Office Centre kreeg vorig jaar te maken met een overname. De nieuwe eigenaar Standard Investment ging een andere strategische koers varen, waarin geen ruimte meer was voor het hoofdsponsorschap. Wel benadrukte de nieuwe CEO van Office Centre, Marc-Derek Schönberger, dat het hoofdsponsorschap tot op dat moment volledig aan de verwachtingen voldeed en van grote waarde was gebleken voor de groei van het bedrijf. Office Centre kondigde om die reden ook aan als significante partner verbonden te blijven aan de Trots van het Noorden, echter dus niet meer als hoofdsponsor.