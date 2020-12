Vitesse verzuimt Ajax af te lossen aan kop van Eredivisie

Daarmee heeft Vitesse de tweede nederlaag van het seizoen geleden. Tot zaterdag was alleen Ajax te sterk, wat resulteerde in de hoogste puntenscore na tien wedstrijden. Het breekpunt in de wedstrijd was de rode kaart voor Idrissa Touré, die halverwege de tweede helft uiterst onbeholpen op de achillespees van Kenneth Paal ging staan.

Het was de derde keer al dit seizoen dat Vitesse met een man minder kwam te staan. Eerder overkwam het de Arnhemmers in de uitwedstrijd tegen ADO Den Haag (Oussama Tannane) en thuiswedstrijd tegen FC Emmen (Riechedly Bazoer). In beide gevallen wist Vitesse met een man minder toch te winnen. Maar dat zat er ditmaal niet in. Meteen na de aftocht van Touré maakte Jesper Drost de gelijkmaker, waarna PEC Zwolle op voorsprong kwam door een benutte penalty van Mike van Duinen. De bal ging op de stip, omdat Van Duinen op de hakken was gelopen door Matus Bero.

Darfalou

Op de zege van PEC Zwolle viel weinig af te dingen. De thuisploeg had grote delen van de wedstrijd het betere van het spel en Vitesse was ongekend slordig en afwachtend. Maar toch was het Vitesse dat simpel op voorsprong kwam. De openingsgoal kwam op naam van Oussama Darfalou, die een basisplaats had gekregen na zijn geslaagde invalbeurt van vorige week. De Algerijn werd in de eerste helft geen strobreed in de weg gelegd door de Zwolse defensie en kon van dichtbij de bal in het doel prikken.

Vlnr: Eliano Reijnders Mustafa Saymak en Jesper Drost vieren de 2-1 van PEC Zwolle. Ⓒ ANP/HH

Twee coronagevallen

Vitesse begon tegen PEC met een ploeg, die op een aantal posities was gewijzigd. Tegenover de terugkeer na een schorsing van Riechedly Bazoer stond de absentie van Eli Dasa, die evenals Patrick Vroegh positief had getest op corona. Inmiddels is het aantal spelers van Vitesse dat afwezig is geweest door corona opgelopen tot acht, terwijl er ook al acht stafleden positief getest hebben. Alle afwezigen hebben tot nu toe geen invloed gehad op de prestatiecurve van Vitesse, maar de aanvallend sterke Dasa werd ditmaal zeker gemist.

Rouleren

Vitesse-trainer Letsch had er ook voor gekozen om op een paar positie te rouleren met het oog op het zware programma tot de kerst. Lois Openda en Sondre Tronstad begonnen op de bank, waardoor Darfalou en Thomas Bruns in de basis begonnen. Vitesse was opvallend slordig aan de bal, maar omdat onder anderen Eliano Reijnders en Van Duinen goede kansen niet benutten, ging Vitesse met een voorsprong de kleedkamer in.

Unieke kans

In de rust kregen de spelers van Vitesse te horen dat de koppositie voor het grijpen was door de misstap van Ajax tegen FC Twente. Daarvoor moest alleen de voorsprong worden vastgehouden. Na de wedstrijd tegen FC Groningen had Vitesse al even bovenaan gestaan, maar dat was toen maar voor een halve dag, omdat Ajax de dag erop van Heracles won en weer de leiding nam. De unieke kans om op kop te komen na elf speelronden bleek aan Vitesse niet besteed. De ploeg van Letsch perste er met een man minder nog een aardig slotoffensief uit, maar de opgelopen schade kon niet meer gerepareerd worden.