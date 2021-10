Botic van de Zandschulp snel klaar in hoofdtoernooi Indian Wells

De partij tussen Giron, nummer 59 van de wereld en de Nederlander nam ruim 2,5 uur in beslag. Van de Zandschulp, 66e van de wereld, was door twee overwinningen in de kwalificaties in het hoofdschema beland. Hij speelde zijn derde partij in drie dagen.

De Nederlander, nummer 65 van de wereldranglijst, speelde zijn eerste toernooi sinds de US Open, waar hij begin september een van de sensaties was door vanuit de kwalificaties de kwartfinales te bereiken. Daarin was de latere winnaar Daniil Medvedev te sterk. In de kwalificaties van Indian Wells, ook wel BNP Paribas Open genoemd, was de Veenendaler als eerste geplaatst.

Bekijk ook: Opmerkelijke trainerswissel voor Botic van de Zandschulp

Clijsters (38) kan ook in Indian Wells niet winnen

Het is Kim Clijsters ook in Indian Wells niet gelukt om een overwinning te boeken op de WTA Tour. De 38-jarige Belgische, bezig aan haar derde periode op de Tour, moest het in de eerste ronde afleggen tegen Katerina Siniakova uit Tsjechië: 1-6 6-2 2-6. Clijsters verloor vooralsnog al haar partijen in het enkelspel sinds ze vorig jaar voor de tweede keer haar rentree maakte.

De voormalige aanvoerster van de wereldranglijst, nu de mondiale nummer 1476, had van de organisatie in Indian Wells een wildcard gekregen. Clijsters won het toptoernooi in Californië in 2003 en 2005.

De viervoudig grandslamwinnares maakte begin 2020 voor de tweede keer een comeback, maar ze kwam sindsdien nog amper in actie. In oktober onderging Clijsters een knieoperatie, in januari van dit jaar volgde een coronabesmetting. Ze maakte onlangs in Chicago haar rentree, maar daar verloor ze in de eerste ronde, net als vorig jaar in Dubai, Monterrey en op de US Open in New York.