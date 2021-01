Memphis Depay: ’Misschien blijf ik wel bij Lyon’

Het contract van de aanvaller loopt aan het einde van het seizoen af en dus levert hij Lyon dan niets meer op. Barcelona heeft echter momenteel niet de financiële middelen om Depay te halen. Daarvoor zouden ze eerst spelers moeten verkopen.

De voormalig PSV-spits wil - zo zei hij tegen Canal+ na de 3-2 zege op RC Lens - misschien wel ’de campagne met Lyon’ dit seizoen afmaken. Momenteel zijn ze koploper in de Franse competitie, met drie punten voorsprong op Paris Saint-Germain en Lille.

’Geweldig team’

„Ik ben gelukkig hier. We hebben een geweldig team en ik mag de voorzitter heel erg. We gaan zien wat er gaat gebeuren”, liet hij optekenen. „De voorzitter en ik weten wat er de laatste vier jaar hier is gebeurd. Laten we doorgaan en genieten van mijn aanwezigheid hier. Wellicht is dat tot het einde van het seizoen.”

Als het aan Lyon en voorzitter Jean-Michel Aulas ligt, blijft de aanvaller dan ook. „Bedankt Memphis voor alles wat je als voetballer doet met voor ons OL”, aldus Aulas op Twitter eerder deze week. „Je bent hier thuis en een uitzonderlijke man die een voorbeeld stelt als het gaat om ambitie. Je blijft zo lang als je wilt.”