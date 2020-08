Manchester United vloert stug Kopenhagen

Er moest een half uur extra voetbal aan te pas komen om de Deense topclub een halt toe te roepen. In de vijfde minuut van de eerste verlenging benutte Bruno Fernandes koeltjes een penalty in de bloedhitte van de op drie na grootste stad van Duitsland. De Portugees mocht aanleggen vanaf de stip omdat er een overtreding was gemaakt op Anthony Martial.

In het vervolg voorkwam de uitstekend keepende Karl-Johan Johnsson dat Kopenhagen alsnog op een flinke nederlaag werd getrakteerd. De Zweed, die in het seizoen 2013/2014, het shirt droeg van NEC kwam met de ene na de andere topredding op de proppen. Scoren deden zijn ploeggenoten niet meer, waardoor United met de schrik vrij kwam.

Karl-Johan Johnsson keept fantastich. Ⓒ AFP

In 2017 won United de Europa League door in de finale af te rekenen met Ajax: 2-0. Sindsdien ging het voor The Mancunians twee keer mis in de Champions League: uitschakeling bij de laatste zestien en in de kwartfinales.

In Düsseldorf rekende Internazionale in de andere kwartfinale van de maandagavond af met het Bayer Leverkusen van trainer Peter Bosz: 2-1. Op dinsdag staan de andere twee kwartfinales in de Europa League op het programma. Shakhtar Donetsk stuit uit op FC Basel, terwijl Wolverhampton Wanderers te maken krijgt met veelvuldig winnaar Sevilla. De club uit Spanje won de Europa League in 2006, 2007, 2014, 2015 en 2016. De winnaar van de laatste wedstrijd stuit komende zondag op United.

Bekijk ook: VAR redt Daley Sinkgraven in kwartfinale Europa League