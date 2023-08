Foute wissel zorgt voor deceptie Nederlandse vrouwen op 4x100 meter estafette

Het viertal, bestaande uit N’ketia Seedo, Lieke Klaver, Visser en Jiya leek af te stevenen op een plek net buiten de medailles. Jiya vertrok echter te vroeg en Visser kon haar het stokje niet meer overdragen. Het goud ging naar de Verenigde Staten in 41,03. Jamaica was net iets langzamer met 41,21. Het brons was voor de Britse loopsters: 41,97.

De Nederlandse mannen én vrouwen plaatsten zich eerder op de 4x400 meter estafette voor de finales van zondag. Liemarvin Bonevacia, Terrence Agard, Ramsey Angela en Isaya Klein Ikkink liepen in hun heat naar de vierde plaats in een tijd van 3.00,23. Jamaica, Frankrijk en Italië kwamen eerder over de finish. Bij de vrouwen noteerden Eveline Saalberg, Cathelijn Peeters, Lisanne de Witte en Femke Bol de derde tijd, achter Jamaica en Canada.

Femke Bol Ⓒ Pro Shots

De eerste drie van de twee heats gingen rechtstreeks door naar de finale, aangevuld met de twee tijdsnelsten. Daar zat het Nederlandse kwartet mannen bij. Het team gaat met de achtste tijd naar de finale op zondag. Het team van de Verenigde Staten liep met 2.58,47 de beste tijd. Bonevacia, Angela en Agard maakten ook deel uit van de estafetteploeg die stuntte met de zilveren medaille op de Olympische Spelen in Tokio.

De estafettevrouwen werden vorig jaar gekozen tot Sportploeg van het Jaar. Klaver, die nu ontbrak in de series, De Witte, Saalberg en Bol veroverden vorige zomer op de EK atletiek in München het goud in 3.20,87, de beste Europese tijd van het jaar.

De estafetteploeg was ook al succesvol geweest met een zilveren medaille op de 4x400 meter op de WK indooratletiek van 2022 in Belgrado. Op de WK vorig jaar in het Amerikaanse Eugene werd de ploeg gediskwalificeerd vanwege een foute wissel.

Bol kwam op de openingsdag van de WK ook in actie in de finale van de 4x400 gemengde estafette. Een onfortuinlijke val van de Amersfoortse topatlete in de laatste meters voor de finish kostte de ploeg een zekere medaille. Bol nam daarna revanche met de wereldtitel op de 400 meter horden.

Geen medaille voor Schilder bij kogelstoten

Jessica Schilder heeft geen medaille veroverd bij het kogelstoten. De Volendamse eindigde in de finale als achtste met een afstand van 19,26 meter. De Amerikaanse Chase Ealey won het goud met 20,43. Schilder behaalde een jaar geleden brons bij de WK in Eugene. Ook veroverde ze in München de Europese titel. Haar Nederlands record staat op 20,24 meter.

Schilder treurde totaal niet om het resultaat. „Ik ben heel, heel blij”, zei ze na de finale. „Het is een vrij heftig seizoen geweest en sinds die val heb ik heel weinig zelfvertrouwen gehad. Ik was echt helemaal naar de filistijnen. Dat ik dan hier sta en achtste van de wereld ben, maakt me heel gelukkig. Eindelijk heb ik weer een beetje zelfvertrouwen terug.”

Bekijk ook: Zilveren Sifan Hassan broedt op plannen voor olympisch 2024

De Europees kampioene maakte in februari een gemene val in de ring bij een wedstrijd in Madrid en sindsdien doet haar elleboog pijn. Om toch te kunnen kogelstoten, draagt ze een compressiemouw. „Ik had deze finale echt nodig. Er zit natuurlijk veel meer in, maar met die elleboog is het nu gewoon lastiger. Ik weet zeker dat als die klachten voorbij zijn, ik volgend jaar weer ga knallen. Ik kom nu over de 19 meter en weet, dit is de ondergrens.”

Jorinde van Klinken werd negende in de finale met een afstand van 19,05. Van Klinken kwam eerder op de WK in Boedapest in actie bij het discuswerpen. Ze eindigde in de finale met een worp van 67,20 op de vierde plaats.

Jessica Schilder Ⓒ ANP/HH

Alida van Daalen

Alida van Daalen strandde bij haar debuut in de kwalificaties. Ze kwam tot 17,93 en dat was niet ver genoeg om bij de eerste twaalf te komen. De 21-jarige atlete uit Rotterdam beleefde vorige maand op de EK onder 23 in Finland wel succes. Van Daalen won daar het goud bij zowel het kogelstoten als discuswerpen.

Taam 13e in tienkamp bij WK, goud voor Canadees LePage

Rik Taam is in de tienkamp als dertiende geëindigd. De Noord-Hollander kwam uit op 8098 punten en daarmee bleef hij dik onder zijn persoonlijk record van 8326 punten. Taam verbeterde twee persoonlijke records, bij het kogelstoten (14,89 meter) en op de 400 meter (47,12). Hij liep ook sterk op de 100 meter (10,64), was op niveau bij het speerwerpen (57,96) en liep een prima afsluitende 1500 meter (4.22,70), maar hij leverde bij de andere nummers te veel in.

De Fransman Kevin Mayer staakte zaterdag na twee onderdelen de strijd. De regerend wereldkampioen had te veel last van zijn achillespeesblessure. De houder van het wereldrecord gaf aan geen risico’s te willen nemen met het oog op de Olympische Spelen over een jaar in zijn eigen land.

De Canadees Pierce LePage nam de wereldtitel over met een score van 8909 punten. Olympisch kampioen Damian Warner bemachtigde het zilver met 8804 punten. Lindon Victor uit Grenada behaalde het brons met 8756 punten.

Polsstokhoogspringer Duplantis opnieuw wereldkampioen

De Zweed Armand Duplantis is voor de tweede keer op rij wereldkampioen polsstokhoogspringen geworden. De olympisch kampioen kwam tot een hoogte van 6,10, ruim genoeg voor de gouden medaille. De Filipijn Ernest John Obiena veroverde het zilver met een hoogte van 6,00. Kurtis Marschall uit Australië en de Amerikaan Christopher Nilsen deelden het brons met 5,95. Na zijn sprong van 6,10 probeerde Duplantis drie keer een hoogte van 6,23 te overbruggen. Indien het was gelukt zou dit het zevende wereldrecord voor de 23-jarige Zweed zijn geweest.