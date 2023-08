Klaver en Visser in WK-finale 4x100 meter estafette

Klaver loopt haar derde afstand op deze WK. Ze kwam eerder al uit op de 4x400 meter gemengde estafette en op de 400 meter vlak. Naar verwachting loopt ze zondag ook de finale van de 4x400 meter. Dat zou dan het vierde onderdeel worden voor de 25-jarige alleskunner op de sprint op een groot kampioenschap. Visser deed in Boedapest mee op de 100 meter horden. Ze strandde in de halve finales.

De Nederlandse mannen én vrouwen plaatsten zich op de 4x400 meter estafette geplaatst voor de finale. Liemarvin Bonevacia, Terrence Agard, Ramsey Angela en Isaya Klein Ikkink liepen in hun heat naar de vierde plaats in een tijd van 3.00,23. Jamaica, Frankrijk en Italië kwamen eerder over de finish. Bij de vrouwen noteerden Eveline Saalberg, Cathelijn Peeters, Lisanne de Witte en Femke Bol de derde tijd, achter Jamaica en Canada.

Femke Bol Ⓒ Pro Shots

De eerste drie van de twee heats gingen rechtstreeks door naar de finale, aangevuld met de twee tijdsnelsten. Daar zat het Nederlandse kwartet mannen bij. Het team gaat met de achtste tijd naar de finale op zondag. Het team van de Verenigde Staten liep met 2.58,47 de beste tijd. Bonevacia, Angela en Agard maakten ook deel uit van de estafetteploeg die stuntte met de zilveren medaille op de Olympische Spelen in Tokio.

De estafettevrouwen werden vorig jaar gekozen tot Sportploeg van het Jaar. Lieke Klaver, die nu ontbrak in de series, De Witte, Saalberg en Bol veroverden vorige zomer op de EK atletiek in München het goud in 3.20,87, de beste Europese tijd van het jaar.

De estafetteploeg was ook al succesvol geweest met een zilveren medaille op de 4x400 meter op de WK indooratletiek van 2022 in Belgrado. Op de WK vorig jaar in het Amerikaanse Eugene werd de ploeg gediskwalificeerd vanwege een foute wissel.

Bol kwam op de openingsdag van de WK ook in actie in de finale van de 4x400 gemengde estafette. Een onfortuinlijke val van de Amersfoortse topatlete in de laatste meters voor de finish kostte de ploeg een zekere medaille. Bol nam daarna revanche met de wereldtitel op de 400 meter horden.

Geen medaille voor Schilder bij kogelstoten

Jessica Schilder heeft geen medaille veroverd bij het kogelstoten. De Volendamse eindigde in de finale als achtste met een afstand van 19,26 meter. De Amerikaanse Chase Ealey won het goud met 20,43. Schilder behaalde een jaar geleden brons bij de WK in Eugene. Ook veroverde ze in München de Europese titel. Haar Nederlands record staat op 20,24 meter.

Jorinde van Klinken werd negende in de finale met een afstand van 19,05. Van Klinken kwam eerder op de WK in Boedapest in actie bij het discuswerpen. Ze eindigde in de finale met een worp van 67,20 op de vierde plaats.

Jessica Schilder Ⓒ ANP/HH

Alida van Daalen

Alida van Daalen strandde bij haar debuut in de kwalificaties. Ze kwam tot 17,93 en dat was niet ver genoeg om bij de eerste twaalf te komen. De 21-jarige atlete uit Rotterdam beleefde vorige maand op de EK onder 23 in Finland wel succes. Van Daalen won daar het goud bij zowel het kogelstoten als discuswerpen.