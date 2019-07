Van Wolfswinkel: Basel staat er goed voor

„Het is natuurlijk nooit leuk als je in de laatste vier minuten een voorsprong van 2-1 verspeelt”, zei de Nederlandse aanvaller van FC Basel. „Maar als je het ons vraagt, dan staan we er heel goed voor. Twee keer scoren in een uitwedstrijd is zeker goed. We kunnen het thuis afmaken.”

Van Wolfswinkel zag PSV het grootste deel van de wedstrijd domineren. „Maar zo veel kansen hebben ze niet gekregen. Ik denk dat we goed hebben verdedigd en we waren gevaarlijk met onze counters”, zei de aanvaller die tot zijn verrassing als rechtsbuiten moest spelen. „Ik ben natuurlijk een spits, maar doe wat de trainer mij vraagt. Ja, ik heb het nog steeds naar mijn zin hier. In principe blijf ik hier.”