Rookpluimen in buurt van F1-circuit; opnieuw aanval van rebellen

Volgens onbevestigde berichten zou er opnieuw een aanval zijn gepleegd op een olieopslag van het bedrijf Aramco, op zo’n tien kilometer afstand van het circuit. Op sociale media gaan meerdere filmpjes rond over een mogelijke aanval in de kustplaats in Saoedi-Arabië. Inmiddels is bekend dat de Jemense Houthi rebellen verschillende aanvallen in het land hebben opgeëist.

Eerder deze week vond er een droneaanval plaats op hetzelfde distributiecentrum van Aramco, een partner van de Formule 1, in Jeddah. De Jemense Houthi’s zaten daar ook achter.

Overigens zei Max Verstappen tijdens de eerste training in Jeddah dat hij een brandlucht rook, maar niet wist of het van zijn auto kwam of niet. Zijn race-engineer stelde even later dat het niet van zijn Red Bull-auto kwam.

Statement F1

De Formule 1-leiding heeft inmiddels alle coureurs en teambazen gesommeerd zich te melden voor verdere instructies.