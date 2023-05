Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Griekspoor meldt zich uit voorzorg af in Genève

20:50 uur Tallon Griekspoor heeft zich afgemeld voor de achtste finales van het toernooi in Genève. Hij heeft opnieuw last gekregen van zijn rechterenkel.

Griekspoor verwacht dat hij gewoon aan Roland Garros kan deelnemen. Het belangrijkste toernooi op gravel begint zondag in Parijs. "Ik ben helaas niet helemaal fit om vanavond te spelen", laat hij weten. "Ik wil geen risico nemen met het oog op Roland Garros. Zie jullie in Parijs."

Griekspoor zou in de achtste finales tegen de Chileen Nicolás Jarry spelen. Hij liep zijn enkelblessure op in Madrid en sloeg het toernooi van Rome over. Griekspoor keerde in Genève terug op de baan met een zege op de Italiaanse qualifier Stefano Travaglia: 7-5 7-6 (3).

Routinier Hummels blijft nog een jaar bij Dortmund voetballen

17.00 uur: Mats Hummels speelt in elk geval ook het komende seizoen nog bij Borussia Dortmund. De geroutineerde verdediger heeft zijn aflopende contract met een jaar verlengd, zo liet de koploper van de Bundesliga weten. Hummels (34) speelt al sinds 2007 bij Dortmund, al kwam hij sindsdien ook drie jaar uit voor Bayern München.

Met Dortmund werd Hummels kampioen in 2011 en 2012. Hij kan zaterdag zijn derde titel pakken met de club. Dortmund heeft op eigen veld aan een overwinning op 1.FSV Mainz genoeg om achtervolger Bayern München voor te blijven. De titelverdediger, die 2 punten minder heeft, speelt de uitwedstrijd tegen 1. FC Köln.

Bredewold wint rit in Ronde van Thüringen, SD Worx oppermachtig

16.23 uur: Wielrenster Mischa Bredewold heeft de tweede etappe van de Ronde van Thüringen gewonnen en daardoor de leiderstrui in de Duitse rittenkoers overgenomen. De 22-jarige Nederlandse was in de rit van 154 kilometer met start en finish in Gera de snelste na een solo. Die begon Bredewold op 11 kilometer van de finish.

De Italiaanse Barbara Guarischi, haar teamgenote bij SD Worx, werd tweede. De derde plek was voor Lorena Wiebes, die voor hetzelfde team rijdt.

De Nederlandse ploeg won dinsdag al de ploegentijdrit, de eerste etappe van de koers. De Belgische Lotte Kopecky kreeg toen de leiderstrui. De Ronde van Thüringen duurt tot en met zondag.

Tennissters treffen Oekraïne in play-offs Billie Jean King Cup

15.46 uur: De Nederlandse tennissters treffen Oekraïne in de play-offs van de Billie Jean King Cup. Begin november is promotie naar de wereldgroep van het landentoernooi de inzet van het treffen tussen de twee teams. Vanwege de oorlog in Oekraïne wordt de speellocatie later bekend.

De ploeg van captain Elise Tamaëla plaatste zich vorige maand voor de play-offs door Servië te verslaan. Bij winst op Oekraïne plaatst Oranje zich voor de kwalificatieronde. Dat is de laatste ronde om het uiteindelijke finaletoernooi van de Billie Jean King Cup te bereiken.

„Het is een hele pittige loting, Oekraïne heeft vier speelsters in de top 100”, meent Tamaëla. „We zullen met ons sterkste team moeten aantreden en er vol voor gaan. Het wordt een moeilijke klus, maar we gaan de uitdaging aan.” De wedstrijden zijn in het weekend van 10 tot en met 12 november.

De Jong en Rus op één zege van hoofdtoernooi Roland Garros

15.12 uur: Jesper de Jong en Arantxa Rus staan in de laatste kwalificatieronde voor het hoofdtoernooi van Roland Garros. De 22-jarige De Jong versloeg de Slowaak Norbert Gombos, de nummer 132 van de wereld. De geboren Haarlemmer, die 63 plekken lager staat op de wereldranglijst, benutte zijn eerste matchpoint: 6-3 7-5.

Rus versloeg Barbora Palicova uit Tsjechië met 6-3 6-4. In de tweede set kwam de Nederlandse nog met 4-1 achter, maar de volgende vijf games waren voor de nummer 113 van de wereld. Palicova staat 210e op de wereldranglijst. De 32-jarige Rus moet alleen nog winnen van de Japanse Moyuka Uchijima of Ankita Raina uit India. Voor De Jong is Hamad Medjedovic uit Servië de laatste horde.

Lesley Pattinama-Kerkhove lukte het niet om zich te plaatsen voor de laatste voorronde. De 31-jarige Nederlandse verloor van de Russische Elina Avanesjan: 6-3 4-6 6-3. Pattinama-Kerkhove moest zich na 1 uur en 50 minuten gewonnen geven tegen de mondiale nummer 134. De Nederlandse nummer 207 van de ranglijst won maandag in de eerste kwalificatieronde nog wel van Leyre Romero Gormaz uit Spanje.

Jelle Sels, Gijs Brouwer en Arianne Hartono werden eerder al uitgeschakeld.

Het hoofdtoernooi van Roland Garros begint zondag. De tennissers moeten drie duels winnen om zich te verzekeren van een plek in het hoofdschema.

Franse verdediger Le Normand krijgt Spaans paspoort

14.32 uur: De Franse verdediger Robin Le Normand heeft de Spaanse nationaliteit verkregen, meldt het officiële staatsbulletin van de regering in Madrid. Daarmee is de weg vrij voor de 26-jarige speler van Real Sociedad om uit te komen voor de nationale voetbalploeg van Spanje.

Een bron binnen de Spaanse voetbalbond meldde al in februari aan persbureau AFP dat Le Normand de Spaanse nationaliteit had aangevraagd met het oog op een selectie voor de nationale ploeg. Verwacht wordt dat hij een oproep krijgt voor de Nations League Finals, het toernooi in juni in Nederland waarin Spanje in de halve finales Italië treft.

Le Normand speelde nooit voor de Franse nationale ploeg. Hij komt sinds 2016 uit voor Real Sociedad en heeft zich ontwikkeld tot een van de beste verdedigers in de Spaanse competitie. Eerder sprak hij nog de hoop uit voor Frankrijk te mogen uitkomen.

Voetbalsters Verenigde Staten zonder middenvelder Macario op WK

08.02 uur: De voetbalsters van de Verenigde Staten moeten het op het WK in Australië en Nieuw-Zeeland deze zomer doen zonder middenvelder Catarina Macario. De 23-jarige speelster van Olympique Lyon is niet op tijd hersteld van haar knieblessure.

Macario maakte deel uit van het elftal dat brons pakte bij de Olympische Spelen in Tokio in 2021. Ze kwam dit seizoen niet in actie, nadat ze in de laatste wedstrijd van Lyon van het vorige seizoen een zware blessure had opgelopen.

„Het verlangen om weer te spelen voor mijn land heeft me gemotiveerd bij het werken aan mijn herstel”, zei Macario op Twitter. „Echter, mijn gezondheid is nu het belangrijkste en weer fit worden en klaar om te spelen voor mijn club voor het volgende seizoen.”

De voetbalsters van de VS zijn de titelverdediger op het WK. Ze wonnen in 2019 door Nederland in de finale met 2-0 te verslaan. Ook aanvaller Mallory Swanson lijkt vanwege een knieblessure het WK te moeten missen. De VS spelen in de poulefase tegen Oranje.