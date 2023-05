Sport kort: VS zonder middenvelder Macario naar WK vrouwen

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Voetbalsters Verenigde Staten zonder middenvelder Macario op WK

08.01 uur: De voetbalsters van de Verenigde Staten moeten het op het WK in Australië en Nieuw-Zeeland deze zomer doen zonder middenvelder Catarina Macario. De 23-jarige speelster van Olympique Lyon is niet op tijd hersteld van haar knieblessure.

Macario maakte deel uit van het elftal dat brons pakte bij de Olympische Spelen in Tokio in 2021. Ze kwam dit seizoen niet in actie, nadat ze in de laatste wedstrijd van Lyon van het vorige seizoen een zware blessure had opgelopen.

„Het verlangen om weer te spelen voor mijn land heeft me gemotiveerd bij het werken aan mijn herstel”, zei Macario op Twitter. „Echter, mijn gezondheid is nu het belangrijkste en weer fit worden en klaar om te spelen voor mijn club voor het volgende seizoen.”

De voetbalsters van de VS zijn de titelverdediger op het WK. Ze wonnen in 2019 door Nederland in de finale met 2-0 te verslaan. Ook aanvaller Mallory Swanson lijkt vanwege een knieblessure het WK te moeten missen. De VS spelen in de poulefase tegen Oranje.