Ferrari bespreekt wankele F1-toekomst van Mick Schumacher

De positie van Schumacher in de koningsklasse wankelt. De zoon van de Duitse racelegende Michael Schumacher is aan zijn tweede seizoen bezig bij het Amerikaanse team van Haas, maar het is de vraag of hij het stoeltje ook volgend jaar nog heeft. Hij staat vijftiende in het kampioenschap met 12 punten, 10 minder dan zijn teamgenoot Kevin Magnussen.

Ferrari heeft een grote stem in het verhaal als leverancier van de motoren aan Haas. Schumacher (23) komt bovendien uit de jeugdopleiding van de Italiaanse renstal. „Aan het begin van het seizoen hebben we gezegd dat Mick dit jaar beter moet worden. Over een paar races gaan we met elkaar om de tafel voor de evaluatie”, aldus Binotto.