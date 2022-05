Onrust na val Demi Vollering blijkt onnodig, maar: ’Voelde me duizelig en ziek’

De in bloedvorm verkerende Vollering kwam ten val en moest opgeven, zo meldde haar ploeg Team SD Worx. Het duurde tot woensdag alvorens het team met een update kwam voor de winnares van de Ronde van Itzulia: geen blessures.

De Nederlandse wielrenster deed via Instagram haar verhaal. „Na een nacht in het ziekenhuis blijk ik in orde te zijn”, aldus Vollering. „Ik ben zwaar gevallen op mijn rug/zij, maar er is niets gebroken. Ik voelde me zeer duizelig en ziek toen ik rechtstond of rechtop zat. Ik viel ook flauw als ik niet opnieuw ging liggen, dus ze wilde mij even controleren in het ziekenhuis. Gelukkig hebben ze niets vreemd gevonden. Ik heb intussen alweer gefietst en de goede benen zijn nog altijd goed.”